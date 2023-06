Diventa il protagonista di una serie TV americana nel Diner più famoso d'Italia

Immagina di varcare la soglia di un Diner che sembra uscito direttamente dalla scena di una serie TV americana: i colori sgargianti delle insegne al neon si riflettono su pavimenti lucidi e tavoli immacolati, l’aroma invitante dei succosi burger e delle patatine croccanti ci avvolge, mentre gli sguardi degli avventori danzano tra le note di vecchie canzoni rock 'n roll. La scenografia accurata, le luci soffuse e l'attenzione per ogni dettaglio creano un ambiente suggestivo che ti farà sentire come il protagonista di una serie TV. Non sarai solo un cliente, ma un attore immerso in una trama avvincente.



Sei arrivato da America Graffiti, il Diner più famoso d'Italia, un vero e proprio set cinematografico che ti farà vivere un'autentica esperienza made in USA.

Un menù a stelle e strisce

Non solo un'experience da star di Hollywood: da America Graffiti potrai gustare un menù tipicamente a stelle e strisce e anche uno dedicato alle pause pranzo speciali, con la qualità delle materie prime italiane.

Fiore all'occhiello del Diner sono i burger, disponibili in ben 15 varianti, ognuna con la sua combinazione unica di gusti e ingredienti. Ogni hamburger è preparato con cura e servito con patatine croccanti e salse gustose. Per i più piccoli, sono disponibili piatti dedicati, garantendo un'esperienza di gusto adatta a tutta la famiglia. Inoltre, nel menu ci sono tanti piatti vegani, vegetariani e senza glutine che soddisfano i gusti anche delle compagnie più esigenti.

Ogni burger che si rispetti però, dev'essere accompagnato da una bibita: da America Graffiti è disponibile il servizio "free refill" così da poter riempire il tuo bicchiere quante volte desideri, pagandolo una sola volta.

E i dolci? Troverai i classici americani, dalle cheesecakes ai freschissimi milkshakes preparati al momento.

America Graffiti a Concorezzo

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di vivere un'avventura da serie TV nel Diner più affascinante d'Italia: America Graffiti ti aspetta a Concorezzo, in via Don G. Minzoni 41.

Per info e prenotazioni: +390396203195