Una nuova ed esclusiva esperienza outdoor

Eleganza, innovazione, comfort. Tre caratteri che spesso tendiamo a trascurare all’interno delle nostre case, o a cercare altrove, nel tentativo di regalarci un’esperienza emozionante solamente una volta ogni tanto. Mai come negli ultimi anni abbiamo vissuto un rapporto con la nostra abitazione molto particolare: da un lato conflittuale per le numerose chiusure avvenute, dall’altro protettivo perché è qui che abbiamo concentrato la cura per la persona.

Da oggi è però possibile vivere un’esperienza outdoor innovativa e rivoluzionaria, semplicemente rimanendo a casa e personalizzandola in base ai propri gusti.

Code: per il meglio dell’abitazione

Ci riferiamo nello specifico a una nuova ed esclusiva soluzione per esterni, caratterizzata dalla presenza di screen laterali in alluminio sormontati da una pergola bioclimatica o da una con telo in pvc retraibile. In una parola: CODE. La soluzione ideale per chi chiede alla propria abitazione il meglio delle performance.

CODE, acronimo di Customized Outdoor Design Experience, è una soluzione completamente customizzabile sulla base delle esigenze del singolo cliente. Grazie alle sue caratteristiche è in grado di adattarsi perfettamente a molteplici scenari per rispondere efficacemente alle esigenze e ai desideri di tutti. La soluzione perfetta per qualunque spazio esterno.

Inoltre, CODE prevede la possibilità di inserire un sistema di illuminazione a LED. Il telaio, infatti, potrà integrare al suo interno un sistema di illuminazione indiretto, al fine di rendere la struttura completamente autonoma e ancora più personalizzabile.

Innovazione firmata Brianzatende

CODE è un prodotto innovativo in grado di creare composizioni sempre nuove, adattandosi all’ambiente circostante. La totale integrazione della struttura nell’involucro edilizio la rende il maggior esponente della collezione New Arch, disponibile in tutti gli store Brianzatende, nelle sedi di Lesmo, Giussano, Trezzano sul Naviglio, Almè, Garlate e Monza, Cernusco Lombardone e Milano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vere e proprie vetrine in cui poter ammirare questo gioiellino outdoor, ideato dall’architetto Ivo Pellegri. Ma anche numerose altre soluzioni, presentate con la classe e l’eleganza che l’azienda ha da sempre saputo esprimere e trasmettere nei loro prodotti.