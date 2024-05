Sostenibilità, ingegneria del comfort, utilizzo smart degli spazi. Tre caratteristiche che determinano la tecnologia e l’innovazione di uno spazio lavorativo. L’obiettivo è uno e semplice: il comfort, declinato in tutte le sue forme.

Lavorare in una sede dotata di tutti i comfort per il benessere di lavoratori e clienti può fare la differenza e concorrere al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’azienda. Ecco che la vision diventa comune e si lavora per un unico scopo.

Una nuova sede per una realtà specializzata in transizione energetica

Venerdì 17 Maggio a Cesano Maderno, in via Nazionale dei Giovi 51A sarà inaugurata la nuova sede di EnergySave, realtà ingegneristica lombarda per la transizione energetica. Questa inaugurazione avviene dopo un restyling del sito e della digital identity che ha portato quindi a una rivoluzione concettuale e pratica di tutta la comunicazione dell’azienda. La nuova sede rispecchia perfettamente la mission dell’azienda, composta da oltre 40 professionisti interni ed esterni tra ingegneri, architetti, periti e geometri.

Il progetto architettonico della sede mira a costituirsi come una naturale emanazione dei professionisti di EnergySave. Il know-how di architetti, ingegneri e progettisti EnergySave si è concentrato soprattutto sul benessere lavorativo di tutti i dipendenti, realizzando spazi che hanno come focus il comfort, a 360 gradi.

Stefano De Bonis, CEO di EnergySave ha affermato: “Pensare e realizzare la nuova sede di Cesano Maderno ci ha permesso di mettere in pratica la nostra mission: creare sinergie tra cliente, budget, idee, hardware, per dar vita a progetti soddisfacenti”.

La rivoluzione green a partire dallo spazio lavorativo

Gli spazi della nuova sede coniugano il calore e l’eleganza del legno con la modernità di materiali e illuminazioni funzionali ad ambienti lavorativi stimolanti e confortevoli. Angoli verdi, realizzati con l’innovativa tecnica dell’idroponica e verticale, regalano un senso di relax, amplificato da colori tenui e spazi comuni ampi e ben strutturati. Inoltre piccole stanze insonorizzate permettono di poter condurre riunioni, call e brainstorming senza disturbare gli altri colleghi.

Gli sforzi e le intuizioni di EnergySave favoriscono la rivoluzione green e portano all’efficientamento energetico di abitazioni civili e commerciali. Come afferma sempre De Bonis: “I clienti che abbiamo accontentato e per cui lavoriamo con grinta ed entusiasmo sono soprattutto quelli che abitano soprattutto nei condomini e che sono esposti alla povertà energetica. Sono il target più importante: perché matchano i nostri valori di sostenibilità e risparmio energetico con quello dell’etica”.

Una proposta ad hoc per il target di EnergySave

Per andare incontro alle esigenze di questo target Energysave ha messo a punto un modello di finanza energetica che coinvolge un network di partner di alto livello e lo coordina grazie alla collaborazione con le più importanti ESCO (Energy Service Company) e tanti altri player di prim’ordine.

“Grazie al network e alle ESCO stiamo portando avanti progetti importantissimi di riqualificazione di condomini, di impianti e dell’involucro interno, come ad esempio in scuole che il prossimo anno diventeranno NZEB (nearly zero energy building) o residenze sanitarie per anziani come ad esempio la BASSANI-MENOTTI di Laveno che è una delle strutture più grandi della Lombardia” ha affermato De Bonis. Le sinergie messe in atto nei progetti hanno anche un risvolto formativo. La nuova sede di Cesano Maderno sarà infatti il teatro di incontri mensili per corsi di formazioni di leadership e skills personali, su cultura aziendale e business. Saranno coinvolti imprese, professionisti e imprenditori del network EnergySave.