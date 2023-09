Zaini per la scuola: le tendenze 2023-2024

Gli zaini sono l'oggetto che viene utilizzato più spesso per andare a scuola. Quindi trovarne uno alla moda, ma che sia funzionale e trendy è molto importante.



Gli zaini sono disponibili in diverse dimensioni, colori, tessuti e stampe. Cerchi qualcosa di brillante e audace oppure preferisci zaini con stampe o di un unico colore? Sul mercato c’è un'opzione per ogni tipo di personalità e stile, e anche per ogni tipo di portafoglio.

Detto questo, non ci resta che scoprire tutti gli zaini di tendenza per l'anno scolastico 2023/2024.

Zaino per la scuola: caratteristiche

Stile a parte, scegliere lo zaino giusto per il tuo adolescente è importante. Ecco perché vogliamo mostrarti tutte le caratteristiche che un buon zaino dovrebbe avere:

dovrebbe essere robusto , con la parte che si trova contro la schiena ferma e dura per dare sostegno alla colonna vertebrale.

, con la parte che si trova contro la schiena ferma e dura per dare sostegno alla colonna vertebrale. lo zaino non dovrebbe essere più largo del petto

entrambe le cinghie dovrebbero essere utilizzate in modo da portare il peso su entrambi i lati

gli spallacci dovrebbero essere larghi e imbottiti per il massimo comfort

per il massimo comfort uno zaino troppo basso, ad esempio, che arriva sui glutei provocherà uno sforzo maggiore sulle spalle.

Inoltre, quando prepari lo zaino insieme a tuo figlio ricorda di posizionare oggetti pesanti e solidi, come libri e cartelle, sul retro in modo che aderisca alla spina dorsale.

Come abbiamo scelto i migliori zaini

Nella scelta dei migliori zaini abbiamo guardato diversi fattori ed elementi, come:

qualità : abbiamo letto le recensioni e scelto gli zaini della migliore qualità

: abbiamo letto le recensioni e scelto gli zaini della migliore qualità durata : abbiamo cercato di trovare il più resistente, leggendo le recensioni online e tenendo conto del materiale e, soprattutto, che soddisfano i criteri per mantenere la schiena e la postura di tuo figlio in perfetta forma

: abbiamo cercato di trovare il più resistente, leggendo le recensioni online e tenendo conto del materiale e, soprattutto, che soddisfano i criteri per mantenere la schiena e la postura di tuo figlio in perfetta forma funzionalità : è inutile mandarli a scuola con uno zaino minuscolo o uno che non si adatta alle esigenze di tuo figlio. Abbiamo optato, quindi, per quelli con tasche, alette, e molto altro ancora.

: è inutile mandarli a scuola con uno zaino minuscolo o uno che non si adatta alle esigenze di tuo figlio. Abbiamo optato, quindi, per quelli con tasche, alette, e molto altro ancora. stile: potremmo non essere adolescenti, ma pensiamo che gli zaini che abbiamo messo in evidenza siano piuttosto belli.

Zaini per la scuola: i modelli più cool 2023/2024

Tra le tendenze zaini per la scuola 2023/2024, abbiamo optato per diversi modelli per le elementari, medie e superiori. Scopriamoli nel dettaglio.



Il primo zaino è un must del momento, stiamo parlando del modello firmato Me Contro Te perfetto sia per i bimbi delle elementari sia per i ragazzi delle medie. Il modello è caratterizzato da due spallacci imbottiti e regolabili, e tre pratici e comodi scomparti con chiusura a zip dove poter inserire non solo libri e tutto il materiale scolastico, ma anche la merenda.



Un altro modello evergreen è lo zaino Invicta, da sempre marchio di qualità per tutto ciò che concerne il settore scolastico. Lo zaino scelto per te è il modello Trolley Invicta che oltre a essere portato in modo tradizionale con i due spallacci, può essere anche trascinato grazie alle doppie ruote come se fosse un trolley. Anche in questo caso le caratteristiche che lo rendono pratico e confortevole sono gli scomparti con chiusura a zip, manico per portarlo a mano, e struttura rinforzata sulla base.



Un altro brand perfetto per la scuola è Seven, che da sempre progetta zaini pensati per la comodità dei ragazzi. In particolare, il modello Seven FreeThink ha una dimensione di 44 x 33 x 20 cm e una capacità di 34 LT, lo schienale ha una tecnologia Ergosystem preformato con spallacci imbottiti e rivestiti in tessuto e rete traspirante. Lo zaino ha una tasca frontale e tasche laterali in rete con portaboraccia. Ultima caratteristica è il supporto USB laterale per dare al tuo smartphone la carica necessaria. Basta collegarlo con il tuo power bank.



Per le bimbe non può mancare lo zaino di Barbie, vera icona del momento. Adatto sia per le elementari sia per le medie, questo modello presenta doppi spallacci regolabili e imbottiti, due grandi scomparti con chiusura a zip e il pratico manico per portarlo a mano. Il design esclusivo e i colori tipici di Barbie rendono questo zaino la scelta ideale per l’inizio della scuola.



Per i più grandi, invece, imperdibile è lo zaino Eastpack modello Pinnacle, unisex e da 38 litri. Le dimensioni sono: 45x35x25.5. Questo zaino è dotato di una tasca anteriore in tessuto tecnico mesh, due ampi scomparti dove inserire tutto il necessario, tasca organizer con portachiavi removibile, pratici spallacci imbottiti e antiscivolo, e parte posteriore trapuntata e imbottita.



Un’altra opzione è il modello Fjällräven Kånken; si tratta di un modello classico da 16 litri perfetto per la scuola ma anche per viaggi e lavoro. Il materiale è in tessuto vinylon resistente e leggero, ed è dotato di un ampio scompartimento con grande apertura a cerniera, due tasche laterali piatte e una tasca con cerniera sul davanti. Gli spallacci doppi sono regolabili ed è caratterizzato anche da due manici sulla parte superiore.