Il sogno di ogni appassionato di pasticceria o di chi vuole intraprendere questo mestiere è quello di ricreare un piccolo laboratorio in casa in cui avere l’indispensabile per esercitarsi e migliorare la tecnica.

Pasticcini, torte e semifreddi possono trasformarsi in piccole magie golose se si usano gli elettrodomestici adatti. Spesso costosi, avrai magari pensato di rinunciare ad acquistarli, ma quest’anno con il Black Friday è possibile avere l’attrezzatura dei tuoi sogni a prezzi scontati.

Il “venerdì nero” mette a disposizione degli amanti della pasticceria sconti e offerte sui migliori elettrodomestici per creare il laboratorio tanto desiderato senza spendere una fortuna.

Gli attrezzi per realizzare dolci e torte sono davvero tanti, ma ce ne sono alcuni che non possono assolutamente mancare, pronti ad essere acquistati a prezzi eccezionali grazie al Black Friday.

Cuocere in modo impeccabile con il forno giusto

Il forno può essere considerato il re degli elettrodomestici quando si tratta di cucina e non poteva essere da meno neanche nella pasticceria. La cottura, infatti rappresenta un passaggio fondamentale e per essere all’altezza di un Maître pâtissier deve essere dotato sia della modalità statica che di quella ventilata perché hanno modi diversi di distribuire il calore con risultati differenti sulle ricette. Mentre i lievitati hanno bisogno di una cottura lenta, ideale con la modalità statica, i tortini dal cuore morbido necessitano una cottura rapida, tipica della modalità ventilata.

Per realizzare ogni tipo di impasto: planetaria

Sempre più diffusa nelle cucine, la planetaria è l’elettrodomestico indispensabile per realizzare ogni tipo di ricetta in poco tempo e soprattutto senza fatica. L’impastatrice, infatti, consente di preparare impasti montati, pan di Spagna o frolle realizzando vere e proprie leccornie in modo semplice e veloce e con le offerte del Black Friday potrai avere il modello che preferisci a prezzi imperdibili per sperimentare tutte le ricette che vuoi.

Lo sbattitore elettrico per impasti soffici

Albumi e panna sono tra gli ingredienti più utilizzati in pasticceria e che possono rendere gli impasti morbidi e gustosi. A differenza delle nonne che montavano tutto a mano, tra gli apparecchi che ti aiuteranno a farlo in poco tempo, ma soprattutto senza fatica, c’è senza dubbio lo sbattitore elettrico. Dotato di fruste piatte e larghe o di quelle a spirale è l’ideale per realizzare impasti soffici o lievitati.

Salse vellutate con il frullatore a immersione

La pasticceria è ricca di salse e creme d’accompagnamento che hanno la caratteristica di essere golose, ma soprattutto lisce e vellutate. Non sempre riesci ad ottenere questo risultato a mano, in particolar modo se sei è alle prime armi. Allora come fare? Il frullatore a immersione e le offerte del Black Friday sono la combinazione che ti permetterà di realizzare ricette irresistibili, in poco tempo e senza spendere una fortuna. Una volta acquistato non riuscirai a resistere e a preparare emulsioni, ganache, cremosi o a sminuzzare e ridurre in farina la frutta secca per preparare la pasta di mandorle o altri deliziosi pasticcini.

Per non sbagliare mai: bilancia elettrica

La pasticceria è fantasia, creatività, ma in particolare precisione perché la riuscita di molti dolci dipende dal giusto dosaggio degli ingredienti. Anche i pasticceri più esperti non possono fare a meno della bilancia digitale con differenti funzioni per non sbagliare proprio mai.

Le teglie per cuocere ogni tipo di impasto

Le tipologie di dolci sono davvero tante e ognuna di loro ha bisogno di una stampo adatto per poter cuocere senza strabordare. C’è quello per le torte con stampo a cerniera, quello rettangolare per i plum cake o quelli più piccoli per i muffin, fino alla placca per i biscotti. Anche se le forme possono essere differenti, hanno tutti in comune la qualità dei materiali. Non resta che sperimentare e ottenere impasti cotti alla perfezione!

Gli utensili per preparare dolci perfetti

Quando si tratta di utensili per la pasticceria c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Molti servono per decorare come ad esempio la sac a poche, utile per guarnire e farcire i dolci, disponibile in silicone, in tessuto o usa e getta, ma anche gli stampini per realizzare forme divertenti e particolari. Accanto a questi tra gli utensili che un pasticcere provetto deve avere assolutamente ci sono le ciotole di differenti misure, le spatole in silicone per amalgamare gli impasti e il matterello stendere le frolle, i lievitati o la pasta da zucchero per decorare i dolci.

Con il Black Friday e le sue offerte potrai finalmente avere una cucina accessoriata tenendo d’occhio il portafoglio.

