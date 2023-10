Il cartone FSC, una scelta responsabile per l'ambiente

Le foreste rivestono un ruolo vitale per il nostro pianeta: sono i polmoni verdi che producono ossigeno, depurano l'aria dagli agenti inquinanti e contrastano il riscaldamento globale assorbendo anidride carbonica. Purtroppo però, molti di questi preziosi ecosistemi sono minacciati dal disboscamento illegale e dai cambiamenti climatici. Per salvaguardare le foreste di tutto il mondo nasce nel 1993 il Forest Stewardship Council (FSC), organizzazione internazionale non profit che annovera tra i suoi membri associazioni ambientaliste, comunità indigene, aziende e studiosi. L'obiettivo comune è quello di migliorare la gestione del patrimonio forestale globale.

La certificazione FSC risponde a rigorosi standard ambientali, sociali ed economici volti a garantire la sostenibilità a lungo termine delle foreste gestite. Vengono tutelati equilibri ecologici fondamentali come la biodiversità e la salvaguardia delle specie in via di estinzione. Particolare attenzione viene posta al rispetto dei diritti delle popolazioni indigene che da sempre abitano le foreste, riconoscendo loro un ruolo chiave nella protezione degli ecosistemi. Il marchio FSC è una garanzia anche per chi lavora nella filiera del legno e della carta. Gli addetti vengono formati sul rispetto di norme in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dei diritti umani e salariali equi. Inoltre, le aziende certificate FSC contribuiscono allo sviluppo economico locale attraverso investimenti e piani di gestione sostenibile delle risorse.

Scegliere prodotti certificati FSC significa premiare questo approccio virtuoso e incentivare gli operatori a migliorarsi ulteriormente nella tutela ambientale e sociale. Solo creando una forte domanda di materiali certificati FSC potremo proteggere oltre 180 milioni di ettari di foreste gestite in modo responsabile, un'area grande circa quanto l'intera superficie dell'Italia.

Gioco e sostenibilità: l’evento il 21 Ottobre al Carosello di Carugate

Da oltre 50 anni il Centro Commerciale Carosello di Carugate promuove iniziative ad alto valore sociale, nel pieno rispetto della tutela ambientale. Ed è proprio la sensibilità ecologica e l'impegno a creare valore per la comunità che animano l'evento dedicato al debutto di Fantastick Collection “Safari Park”.

La collezione presenta 15 allegri personaggi, ciascuno con le proprie caratteristiche uniche: si tratta di animali e piante tipici dell'habitat africano, raffigurati con tratti vivaci e cartooneschi che li rendono subito simpatici. Realizzati interamente in cartone proveniente da foreste gestite responsabilmente e certificate FSC, incarnano a pieno i valori di sostenibilità ambientale promossi da Carosello. Da sabato 21 ottobre, più piccoli che visiteranno l'area Giocarosello potranno scoprire questi buffi animaletti di persona, ricevendo in omaggio un personaggio della collezione. Un'occasione unica per divertirsi e imparare. Il progetto e? destinato ai bambini di eta? compresa tra i 4 e i 10 anni.



Per ulteriori informazioni sull’evento potete visitare il sito ufficiale del Centro Commerciale Carosello a questo link. E se non volete perdervi nessuna iniziativa e novità potete seguire le pagine Facebook e Instagram di Carosello.