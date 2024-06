Prodotti Hi-Tech in cambio di bottiglie PET: tutto quello che c'è da sapere sul concorso che premia il riciclo

Immaginate un mondo dove le spiagge sono libere dai rifiuti e gli oceani brulicano di vita, non più minacciata dall’inquinamento. Un mondo in cui i rifiuti di ieri diventano le risorse di domani grazie alla pratica del riciclo. Immaginate un futuro in cui l'uomo e l'ambiente convivono in armonia, e la bellezza della natura è preservata per le generazioni a venire: questo è il mondo che vogliamo costruire.

Per realizzare questa visione, ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, adottando comportamenti virtuosi e sostenibili. Piccoli gesti quotidiani, come la corretta raccolta delle bottiglie in PET, possono fare una grande differenza se compiuti da tutti noi.

Il concorso che premia il tuo impegno green

Un esempio concreto di come i piccoli gesti possano contribuire alla salvaguardia dell'ambiente è rappresentato da Coripet, un consorzio specializzato nella raccolta e nel riciclo delle bottiglie in PET. Questo materiale, utilizzato per confezionare bevande di ogni tipo, è un vero e proprio campione di circolarità: può essere riciclato al 100% e riutilizzato più volte senza perdere le sue preziose caratteristiche. Grazie all'impegno di Coripet e ai suoi ecocompattatori intelligenti, predisposti dal consorzio in tutta Italia, le bottiglie in PET npossono tornare ad essere bottiglie innumerevoli volte, riducendo così l’esigenza di produrre nuova plastica vergine.

Per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nella sua missione Coripet ha lanciato il concorso "Gesto naturale, premio eccezionale", un modo per premiare l'attenzione alla sostenibilità e per dimostrare che le buone pratiche ambientali possono portare vantaggi concreti.

Partecipare è semplicissimo:

- Scarica gratuitamente l’app di Coripet dai principali store online

- Ricicla le bottiglie in PET nell’ecocompattatore Coripet a te più comodo

- Converti i punti in sconti e vantaggi nei negozi partner

- Partecipa al concorso per vincere fantastici premi Samsung

Solbiate Arno: un esempio di sostenibilità premiata

A dimostrazione del successo dell'iniziativa, arriva la storia di un fortunato cliente del punto vendita Leroy Merlin di Solbiate Arno, in provincia di Varese. Questo cittadino attento all'ambiente, semplicemente conferendo le proprie bottiglie in PET nell'ecocompattatore del punto vendita si è aggiudicato un Samsung Galaxy Z Flip 5 di ultima generazione. Un riconoscimento concreto del valore dei piccoli gesti quotidiani, che ci ricorda come ogni nostra azione possa fare la differenza per il pianeta.

Scarica l'App Coripet e aiuta anche tu l’ambiente. Parteciperai all'estrazione di premi fantastici. Con Coripet il futuro è un circolo virtuoso.