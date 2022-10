DR 5.0, un Suv tutto italiano: a Monza la concessionaria ufficiale

Suv crossover compatto di ultima generazione. Casa automobilistica italianissima. Il successo di DR Automobiles non è un caso: il gruppo molisano solo nel mercato italiano è riuscito a vendere quasi 14mila auto e il modello DR 5.0 risulta il terzo crossover più acquistato. I risultati di questo brand automobilistico non si devono soltanto ai prezzi concorrenziali, ma anche al miglioramento continuo della qualità, grazie anche allo sviluppo del sistema thermohybrid, ben prima che il tema dell’ecosostenibilità fosse così diffuso.

Il Suv DR 5.0, in particolare, è una soluzione che sembra accontentare tutti: elementi semplici, Made in Italy, funzionalità, manegevolezza e spaziosità. Tutti ingredienti apprezzati dal pubblico, tanto da fare entrare quest’auto tra le top 10 in Italia.

Affidarsi a un concessionario che offre servizi su misura

Concessionario ufficiale del marchio DR a Monza è GP Car (Strada provinciale 13, Concorezzo). Qui i clienti potranno scoprire non solo la 5.0, ma anche i modelli DR3 – Suv compatto, sportivo, grintoso, ma elegante –, DR 4.0 – con un design idrodinamico atto a ridurre il coefficiente di resistenza dell’auto –, DR F35 – aerodinamicità e isolamento acustico e alta tecnologia le sue peculiarità – e DR 6.0 – con la più ricca dotazione di serie. Tutte auto che sono state presentate quest’anno al Fuori GP di Monza.

GP Car, concessionaria anche di Peugeot e Mitsubishi, attiva dal 1996 e con oltre 30mila clienti, fa del suo punto di forza l’offerta di diversi servizi su misura: dalla vendita di auto nuove o usate, al noleggio, fino ai contratti di manutenzione e assistenza. Specialmente queste due ultime attività sono fondamentali per garantire il funzionamento del proprio veicolo e conservare sicurezza, prestazioni e comfort. Avere un punto di riferimento in questo senso, facilita la vita di un automobilista: l’officina di Monza, infatti, offre tagliando, cambio dell’olio, check up annuali e la sostituzione del kit distribuzione.

Alla luce del successo costruito nel tempo, la concessionaria quest’anno raddoppia il suo impegno con l’apertura di una nuova sede a Cernusco Lombardone, che verrà inaugurata a fine ottobre. Occasione nella quale saranno presenti anche le giocatrici della Vero Volley, di cui GP Car è Top sponsor.