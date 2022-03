Funzionalità, prestazioni e bassi consumi: così i SUV hanno conquistato il mercato

In un periodo storico complesso come quello che stiamo vivendo, con tanti fattori esterni che influenzano le scelte quotidiane di ogni individuo, spesso i primi a subirne le conseguenze “pratiche” e tangibili sono gli automobilisti.

Ne è un esempio l'aumento del costo dei carburanti che da qualche giorno sta interessando tutto il territorio nazionale e non solo.

Un tempo criticati perché ritenuti più inquinanti di altri segmenti a causa degli elevati consumi, i SUV – e di conseguenza i city crossover – hanno ormai raggiunto, relativamente alla questione, tutte le altre tipologie di automobili in circolazione, grazie soprattutto ai motori ibridi e/o elettrici e alle ridotte emissioni dovute ai nuovi propulsori. In più questi offrono una comodità e una funzionalità che soltanto vetture di dimensioni medio/grandi possono garantire, senza rinunciare alle prestazioni.

Completamente rinnovata la gamma Ford

Tra i leader del segmento, Ford presenta una gamma completamente rinnovata di SUV innovativi ed eleganti, con un carattere sportivo dato dai motori dalle alte performance e dalle emissioni ridotte.

Dalla comoda e compatta Ecosport, che unisce la robustezza di un SUV alla manovrabilità di una citycar, alla sportiva e raffinata Puma, auto molto amata dai più giovani per le alte prestazioni, ma anche per la massiccia presenza di tecnologie innovative.

Completano la gamma l'imponente e confortevole Explorer, la totalmente elettrica Mustang Mach-E, capace, tra le altre cose, di un'autonomia fino a 610 Km e di uno scatto da 0 a 100 Km/h in appena 3,7 secondi, e la Kuga che è il miglior compromesso tra dimensioni e prestazioni e che identifica al meglio i cambiamenti che, negli anni, hanno caratterizzato l'intero segmento.

“L’attuale Gamma di veicoli Ford è in assoluto la più elettrificata di sempre – così Nicola Nista, Digital Marketing Manager di Interauto –. Oggi il modello che racconta meglio l’evoluzione del marchio è Ford Kuga disponibile con motori potenti ma efficienti, tra cui il Plug-in Hybrid, la versione Full Hybrid, o il tradizionale motore diesel EcoBlue.”

Interauto, una storia lunga 45 anni

Con tre sedi – due in provincia di Milano, a Liscate e Melegnano, e una a Monza – e 45 anni di storia, Interauto è una delle principali realtà automobilistiche lombarde.

Presso tutte le sedi il personale esperto di Interauto offre una consulenza dedicata su tutta la gamma elettrica – con dei focus specifici sulle differenze tra le varie tipologie di motori: mild-hybrid, full hybrid e plug-in hybrid –, oltre a una spiegazione approfondita sul funzionamento della ricarica delle autovetture, sia domestica che pubblica.

Per saperne di più e conoscere tutte le promozioni basta recarsi in uno degli show-room Interauto o visitare il sito.