Controllo glicemia, colesterolo e pressione: quando e dove farlo gratuitamente a Lissone

Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione sono da tempo riconosciuti dagli esperti come veri e propri 'killer'. Ma grazie al controllo periodico dei valori nel sangue di colesterolo e glicemia e a quello della pressione arteriosa, è possibile cogliere i segnali precoci di ipercolesterolemia, diabete, ipertensione, che comportano un aumento del rischio di insorgenza di molte patologie gravi, soprattutto di tipo cardiovascolare. Parola d’ordine come sempre è prevenzione: i controlli di routine, possono evitare peggioramenti dello stato di salute per coloro che siano già affetti da patologie.

Come prenotare i test di Glicemia, colesterolo e pressione

I controlli gratuiti sono accessibili su prenotazione, per tutti, in 158 Farmacie BENU in Italia per tutto il mese di aprile. Informazioni e prenotazioni sono possibili tramite l’app Lloyds o contattando direttamente la farmacia di riferimento.

Sono in tutto oltre 41mila i test gratuiti, effettuati nel 2023 nelle Farmacie BENU di PHOENIX Pharma Italia, che sigla proprio in questi giorni l'avvio ufficiale del nuovo brand e l'attivazione su larga scala degli 'HUB Salute'.

Taglio del nastro a Lissone

È stato presentato il 10 aprile presso la farmacia BENU Farmacia Lissone 3 in via Antonio Pacinotti 28, il Mese della Prevenzione, con il patrocinio del Comune di Lissone. Alla presentazione, per il Comune di Lissone ha presenziato Serena Arrigoni, assessore al bilancio e alle società partecipate.



Nel contesto della Giornata Mondiale della Salute, celebrata annualmente l'7 aprile, BENU Farmacia ha rinnovato il suo impegno con la campagna di screening gratuiti per la popolazione, patrocinata dal Comune di Lissone, per l'intero mese di aprile.I test disponibili saranno glicemia, colesterolo e misurazione della pressione, presso tutte le farmacie dell'insegna a Lissone, che sigla proprio in questi giorni il completamento del percorso di rebranding e l'avvio su larga scala degli 'Hub Salute', nelle BENU Farmacie, a livello nazionale.