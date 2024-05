Lombalgia: dal mal di schiena alla cura, tutto quello che devi sapere

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sperimentato il classico “mal di schiena”, ma nel dettaglio che cos’è?

Il termine scientifico è lombalgia, si tratta di uno stato infiammatorio, acuto o cronico, dei muscoli lombari, un problema che sta riscontrando sempre maggiore frequenza.

La lombalgia è attualmente riconosciuta come la principale causa di invalidità sia in Italia che nel mondo. Si stima che circa l’80% della popolazione abbia sperimentato almeno una volta nella vita questo tipo di dolore, che colpisce persone di tutte le età, dai bambini agli anziani. Secondo i dati pubblicati dal Global Burden of Disease, uno studio epidemiologico internazionale, si prevede un aumento della disabilità e dei costi correlati alla lombalgia nei prossimi decenni.

Fattori di rischio della lombalgia

I principali fattori di rischio associati al mal di schiena includono l'età (soprattutto tra i 30 e i 50 anni), scarsa attività fisica, sovrappeso/obesità, condizioni emotive come ansia e stress, il fumo e una predisposizione genetica. Con l'invecchiamento, si verifica una perdita progressiva di liquido nei dischi intervertebrali e l'osteoporosi può causare una diminuzione della forza nelle ossa e dell'elasticità nei muscoli.

Quando il dolore perdura per pochi giorni si parla di un episodio acuto, ma se non correttamente trattato e non si risolvono le cause che lo hanno scatenato, può trasformarsi in cronico, uno sgradito compagno che può seriamente rovinare la quotidianità di una persona.

Ma è possibile porvi rimedio?

Certamente, basta affidarsi ad uno specialista: l’osteopata!

Benefici dell'osteopatia nel trattamento della lombalgia

L'osteopatia è una pratica terapeutica che mira a migliorare la salute generale attraverso la prevenzione, la diagnosi e il trattamento di disturbi legati all'apparato neuro-muscolo-scheletrico. Gli osteopati sono in grado di valutare e trattare condizioni come la lombalgia, offrendo un approccio personalizzato per individuare le cause del dolore e dell'irrigidimento. Rivolgersi a un osteopata può aiutare a comprendere l'origine del disturbo lombare e a stabilire terapie e comportamenti correttivi mirati.

