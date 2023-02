L'arte: una finestra aperta sul mondo

Passionale, intensa, non convenzionale.



L'arte è una finestra aperta sul mondo interiore dell'artista e un modo per esprimere la propria visione del mondo. Tra le molte forme di espressione artistica, ci sono tre che hanno attirato l'attenzione di molti per la loro unicità e il loro potere evocativo: l'arte naïf, il surrealismo e il muralismo.

Queste forme d'arte sono state create da artisti che hanno voluto uscire dai canoni tradizionali per creare qualcosa di nuovo e diverso.

Con la loro semplicità ed espressività, queste forme d'arte ci invitano a guardare oltre la superficie e a scoprire mondi immaginari popolati da creature bizzarre, paesaggi onirici e scene straordinarie. In questo editoriale, esploreremo queste forme d'arte, analizzeremo le loro caratteristiche e scopriremo come esse influenzino la cultura e la società.

L’arte di Frida Kahlo, complice anche una rivalutazione avvenuta negli ultimi anni, affascina il pubblico al primo sguardo.

L’artista messicana, il suo rapporto tormentato con Diego Rivera, il surrealismo delle sue opere indimenticabili e i problemi di salute, sono stati studiati e presi in considerazione da numerose mostre dedicate alla pittrice, ma anche film, spettacoli teatrali, libri e canzoni.

Le influenze culturali di Frida sono numerose, così come i primati: Frida Kahlo, ad esempio, è stata la prima donna latinoamericana ritratta su un francobollo degli Stati Uniti, emesso il 21 giugno 2001. E lo ha fatto con il suo tratto distintivo: un autoritratto.

Un evento dedicato a Frida Kahlo

La vita e le opere di Frida Kahlo vengono studiate e conosciute ogni giorno in tutto il mondo.

Un evento imperdibile a febbraio omaggerà in maniera innovativa l’arte e la vita della pittrice. Appuntamento il 17-20-21-22-23 febbraio dalle ore 15 alle 19, e il 18-19-24-25-26 dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 presso il Centro Commerciale Carosello.

Qui sarà possibile assistere a “Frida Kahlo VR Experience", evento in cui l’arte di Frida si mescolerà all’innovazione del virtual reality.

Frida Kahlo e il VR: come funziona l’evento

L’evento prevede la presenza di otto postazioni OCULUS, con sgabelli rotanti a 360°, che permetteranno di vivere un’incredibile esperienza virtuale immersiva nella vita di Frida Kahlo.

Da una sensazione di vuoto cosmico, fluttuando tra le stelle, lo spettatore viene colto di sorpresa dalla voce di Frida e improvvisamente compare il portone verde, quello di Casa Azul, dove la pittrice visse la maggior parte della propria vita.

Attraversata la soglia, Frida continua il suo racconto accompagnando il visitatore nel suo giardino e mostrandogli alcuni dei suoi quadri più famosi.

Un vero e proprio tour immersivo ed emozionante per comprendere appieno valore, significato ed essenza dei capolavori di una delle pittrici più originali del ‘900.

Come prenotarsi all’evento

Il Centro Commerciale Carosello mette a disposizione degli utenti un sistema di prenotazione digitale: utilizzando un link, che sarà condiviso nel piano di comunicazione del centro, si potrà scegliere il giorno e l’orario in cui partecipare alla “Frida Kahlo VR Experience”.

Attraverso il sito di prenotazione, sarà possibile visualizzare in tempo reale le disponibilità residue e gestire la propria prenotazione.

Non resta altro che immergersi cuore e anima in una delle storie più amate e sofferte: quella di Frida Kahlo e del suo rapporto unico con l’arte.