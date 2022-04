La creatività si esprime attraverso molteplici attività, tra cui quella del cucire

Definire la creatività non è un compito semplice: il processo creativo, infatti, coinvolge diverse abilità come intuizione, immaginazione, ragionamento, riflessione, senza escludere la componente emotiva.

Da ciò, prendono vita, come per magia, numerose idee, che i più abili sanno tradurre in realtà.

Il più delle volte, infatti, le persone creative sono, artiste, in grado di esprimere sé stesse attraverso il mezzo con cui si sentono, maggiormente, a proprio agio.

Non solo pittura, scultura o scrittura, però, sono degne rappresentanti della categoria, ma anche il cucito.

Attività molto antica, oltre che un lavoro è, parimenti, una forma artistica: basti pensare agli splendidi abiti che venivano indossati dalla classe nobiliare (oggi esposti nei musei) o alla bellezza di alcuni costumi teatrali (che si possono ammirare ancora oggi).

Il cucito, quindi, al pari di altre forma di espressione, consente di dare sfogo alla propria creatività, mettere in gioco le proprie abilità, rilassarsi e divertirsi.

Come chi opta per la pittura ha, sempre, un colorificio di fiducia, così chi si rivolge al cucito arriva ad avere un punto di riferimento nel negozio di scampoli di fiducia, dove poter ottenere il materiale necessario alla realizzazione delle proprie idee e, magari, scambiare qualche consiglio e trucco del mestiere.

Da oltre 50 anni al servizio della sartoria

Tra i negozi specializzati nel settore si annovera Giesse Scampoli, storica azienda che si occupa di vendita di tessuti

L’impresa, infatti, nasce a Verona nel 1956, dedicandosi alla vendita di scampoli di tessuto per poi ampliare, nel corso degli anni, la propria offerta.

Il desiderio di migliorarsi ha spinto i titolari a ricercare soluzioni sempre più innovative e a reperire prodotti di eccellente qualità, per poter soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.



Oggi Giesse Scampoli è una realtà moderna e all'avanguardia, in cui professionisti e amatori della sartoria e del cucito possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno.

Inoltre, l’azienda dispone di una rete di negozi che, a breve, raggiungerà quota 39, con l’apertura del nuovo punto vendita di Lissone.



In Brianza arriva il nuovo punto di riferimento per gli amanti del cucito

Il 39° punto vendita di Giesse Scampoli aprirà i battenti a Lissone, nel cuore della Brianza, in una zona facilmente raggiungibile anche da Milano.

Qui sarà possibile trovare tutto ciò che serve per l’abbigliamento, l’arredamento della casa e il fai da te e, ovviamente, tessuti a profusione.

Presso il negozio si potranno reperire cotoni, lane e sete della migliore qualità, con motivi e colori al passo con tempi e mode, ad un prezzo davvero concorrenziale.

Non solo: chi ama confezionare personalmente le creazioni da sfoggiare, troverà un’ampia scelta di scampoli in vendita “a peso”, vere e proprie occasioni da non lasciarsi scappare.

Non mancherà una vasta gamma di articoli di merceria, con tutto ciò che serve per cucire.



Inoltre, per tutti gli amanti della sartoria, ma con poca esperienza, Giesse Scampoli mette a disposizne l'esperienza e la professionalità dei propri dipendenti organizzando anche corsi di cucito.

Non si tratta soltanto di filati, bottoni di svariate forme e misure e fettuccia, ma anche di accessori quali spilli, aghi e ditali e macchine da cucire, con marchi tra i più affidabili e rinomati (Husqvarna, Janome e Pfaff), cartamodelli Burda e molto altro.



Il negozio verrà inaugurato sabato 9 aprile e, per raggiungerlo verrà messo a disposizione un servizio navetta dal parcheggio più vicino.

Tutti i visitatori che avranno voglia di passare riceveranno, in omaggio, un taglio gonna.



Il nuovo punto vendita di Lissone si trova in Viale Valassina 288, ed è reperibile al numero 039.2460584.

Per maggiori informazioni, e per avere una panoramica dei prodotti disponibili, è possibile visitare il sito web di Giesse Scampoli, la pagina Facebook e il profilo Instagram.