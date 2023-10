La pergola perfetta per trascorrere inverni miti ed estati fresche

La stagione estiva è ormai soltanto un ricordo, ma la voglia di libertà e di vita all'aria aperta non ci abbandona mai, soprattutto adesso che vivere outdoor i mesi più freddi dell'anno non è più un sogno irrealizzabile. L'uso di nuove tecnologie e di materiali innovativi permette infatti la progettazione e lo sviluppo di strutture che sono dei veri e propri prolungamenti degli ambienti di casa, adattabili a qualsiasi spazio esterno, per esperienze outdoor 365 giorni l'anno.

Tra le strutture più evolute ce ne sono due che si distinguono per il loro design moderno e la loro funzionalità.

Le pergole R128 Pergotesa e R228 Pergotesa sono create e distribuite da Brianzatende e rappresentano il mix perfetto tra tecnologia e stile.

Le pergole modello Pergotesa: innovazione e funzionalità alla portata di tutti

La pergola R128 è una struttura fabbricata interamente in alluminio, ideale per qualsiasi spazio esterno.

Un modello dall’estetica accattivante, completa di una speciale gronda per lo scarico delle acque piovane.

Il suo ottimo rapporto qualità/prezzo la rende perfetta per chiunque abbia voglia di creare un nuovo spazio dove trascorrere qualche ora di relax all’aria aperta in una struttura che permette di vivere outdoor tutte le stagioni e di abbellire la propria terrazza o giardino.

La pergola R128 Pergotesa rappresenta un’efficace barriera sia alla calura estiva che al freddo invernale, garantendo un ideale isolamento termico, ed è personalizzabile in ogni sua parte: dalla grandezza – che varia in base allo spazio che si ha a disposizione – alle tante nuances disponibili per il tessuto di copertura – prodotto in PVC ignifugo –. Non è da trascurare inoltre l'abbattimento dei costi in bolletta grazie alla consistente riduzione dei consumi energetici.

Anche il modello R228 è totalmente in alluminio e presenta una serie di peculiarità uniche che rendono questo pergolato il luogo ideale per chiunque abbia bisogno di valorizzare il proprio spazio esterno e renderlo comodo e vivibile per trascorrere piacevoli momenti tutto l'anno, a prescindere dalle condizioni meteo.

Questo modello rappresenta quanto di meglio presente in commercio e, anche in questo caso, l'ottimo rapporto qualità/prezzo lo rende la perfetta soluzione per qualsiasi necessità.

Una struttura solida e resistente, in grado di garantire un’invidiabile durevolezza nel tempo e una scarsa manutenzione, che, come tutte le strutture da esterno BT Group, può essere personalizzata, a partire dalle dimensioni, dai colori e dagli eventuali optional.

Da Brianzatende l'eccellenza è di casa

Due soluzioni che rappresentano l'ennesima conferma dell'innovazione Made in Brianzatende, una realtà da sempre votata alla ricerca dell'eccellenza in ognuno dei suoi prodotti. Una storia che affonda le proprie radici nel lontano 1954 e che da sempre pone l'artigianalità al servizio delle evoluzioni dello stile e delle esigenze del mercato. Con otto store dislocati in Lombardia – tra le province di Milano, Monza Brianza, Lecco e Bergamo – Brianzatende è sempre pronta a venire incontro alle richieste dei propri clienti.

Per conoscere l'intera offerta BT Group basta recarsi di persona in uno store oppure visitare il sito web, la pagina Facebook e il profilo Instagram per rimanere costantemente aggiornati sulle novità e le promozioni targate Brianzatende.