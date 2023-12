L'origine millenaria dei regali: da Tito Tazio a Babbo Natale

Finalmente è arrivato dicembre, il periodo più magico dell’anno, un mese carico di gioia, buoni propositi e per molti di regali.

Oggi parliamo proprio di regali, quasi tutti diamo per scontata la tradizione natalizia dello scambio di doni, ma effettivamente quand’è che è iniziata?

La nascita di una tradizione millenaria

La storia e la leggenda (non ci sono infatti precise testimonianze storiche, ma solo ipotesi) riconducono la nascita della tradizione dello scambio di doni al Re dei Sabini, Tito Tazio, il quale in occasione del capodanno chiese a tutti i sudditi di dare in dono dei ramoscelli di alloro o di ulivo come segno di buon auspicio.

Di conseguenza anche i comuni cittadini presero l’abitudine di scambiarsi dei regali.

Questa tradizione fu poi assorbita dai romani, che durante il periodo dei Saturnali, dal 17 al 24 dicembre, continuarono a perpetrare l’abitudine di scambiarsi doni.

Non solo, proprio come oggi, durante il periodo dei Saturnali, tutto l’impero era in festa, le guerre si fermavano così come il lavoro e perfino gli schiavi trascorrevano quei giorni come uomini liberi.

L’avvento e la diffusione del cristianesimo poi portarono ad una trasformazione delle usanze romane. Rimasero i giorni di festa, ma furono rivisitati nel senso e nei riferimenti culturali. I giorni dei Saturnali divennero quelli in cui si scelse di celebrare Natale, Capodanno ed Epifania. E i regali? Divennero il simbolo dell’arrivo dei Re Magi a rendere onore a Gesù appena nato. I tre sovrani venuti dall’est, portarono al bambino di Betlemme, oro, incenso e mirra.

L’ultima rivoluzione del concetto di regalo natalizio la dobbiamo alla nascita della figura di Babbo Natale, un simpatico vecchietto che nella notte porta doni ai bambini buoni e carbone ai cattivi.

Figura che è poi entrata nell'immaginario collettivo e vero e proprio simbolo del Natale.

Regalo giusto cercasi

Fare regali è per molti però un vero e proprio incubo, tutti infatti abbiamo un amico o un parente dai gusti veramente difficili, quest’anno però il Centro Commerciale Carosello ci viene in aiuto.

La galleria è addobbata a festa, illuminata dalle luci e dai colori del Natale e gli artisti di strada ne animano gli spazi.

Ma è proprio Carosello Club a venirci in aiuto, un mondo virtuale e completamente gratuito che premia la fedeltà di chiunque faccia acquisti nella galleria, come? Offrendo anteprime, vantaggi esclusivi, premi e altro ancora.

Nella galleria, quindi, oltre a trovare il regalo giusto per quell’amica dai gusti impossibili, avrete a disposizione una vasta varietà di servizi offerti dal Centro Commerciale Carosello e dal suo Carosello Club.

Potete scoprire tutti i vantaggi di Carosello Club sul sito e scoprire il mondo di offerte dedicate.

Il Natale è un’occasione speciale, che va festeggiata nel modo giusto e al Centro Commerciale Carosello avrete la certezza di trovare sempre il regalo perfetto.