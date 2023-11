Un’eccellenza culinaria monzese è entrata di diritto nella guida gastronomica “ilGolosario”

Il nuovo ristorante monzese che ha conquistato tutti con la sua cucina tradizionale ma, al contempo, innovativa, è stato inserito nell’esclusiva guida “ilGolosario”, una delle più autorevoli guide gastronomiche italiane.



Questo importante riconoscimento è un successo straordinario per il locale, che ha aperto i battenti solo lo scorso giugno. La cucina di Silvestro Ristorante, infatti, è già stata apprezzata da un pubblico vasto, che ha riconosciuto la qualità delle materie prime, la creatività dello chef e la cura del servizio.

Non il solito ristorante

L'inserimento di Silvestro Ristorante all'interno della guida "ilGolosario" sottolinea quanto sia rivoluzionaria e qualitativa la sua cucina.



Le materie prime, rigorosamente di stagione, sono selezionate con cura e sapientemente combinate in chiave moderna, seppur nel rispetto della tradizione mediterranea Made in Italy. Con i loro percorsi degustazione riuscirete a fare un viaggio culinario dal Nord al Sud Italia con una piccola contaminazione Europea.

Ravioli alla genovese, fusilloni patate e provola, controfiletto di manzo e funghi, sgombro in carpione, sono solo alcuni delle eccellenze culinarie che si potranno ritrovare nel menu di questa stagione, accompagnati da una selezione di vini pregiati dall'ottimo rapporto qualità prezzo.

Il locale inoltre, curato nei minimi dettagli e arredato con elementi dal design ricercato, ricrea un'ambiente di classe pur non perdendo la sua atmosfera informale, il che lo rende perfetto in qualunque occasione, che sia un pranzo di lavoro o una cena tra amici.

Due aperture speciali

Ques'tanno sono previste due aperture speciali per festeggiare il Natale e l'arrivo dell'anno nuovo: Silvestro Ristorante rimarrà aperto il 24, il 25 e il 31 dicembre, senza dimenticare il 1 gennaio, con menu ad hoc studiati per rendere ancora più speciali queste giornate di festa. Un'occasione unica per provare le prelibatezza del giovane locale che ha saputo entrate di diritto e in tempi record, in una delle guide di rilievo nel settore della ristorazione.

Silvestro Ristorante si trova in Via Lecco, 160 a Monza: per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web o seguire la pagina Facebook del ristorante.