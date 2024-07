Salute e prevenzione: inaugurazione di un nuovo poliambulatorio in Brianza

L'espansione delle strutture sanitarie locali è fondamentale per la salute delle comunità. La nuova apertura a Lissone è simbolo di un impegno concreto di Cab verso un servizio sanitario altamente specializzato, nel segno di sempre più elevati standard qualitativi.

L’apertura di un nuovo centro sanitario a Lissone, in Via Nuova Valassina 86, è un'importante novità. La struttura, di circa 1.000 mq, offre visite specialistiche, esami diagnostici, esami di laboratorio e servizi di odontoiatria. L'inaugurazione, avvenuta il 1° luglio, ha potenziato la presenza regionale con oltre 450 specialisti in più di 50 discipline mediche.

Il centro di Lissone è stato progettato per fornire un servizio sanitario efficiente e specializzato. Paolo Godina, AD della struttura, ha affermato che questa apertura ha rafforzato l’impegno verso la vicinanza al territorio e ha integrato molteplici servizi con standard elevati e innovazione tecnologica continua.

Presso la sede di Lissone, in continuità con uno dei capisaldi della mission di Cab, sono previste per i prossimi mesi campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, in un'ottica di attenzione verso le istanze della comunità e di promozione della cultura della prevenzione.

Le prenotazioni per visite specialistiche e servizi diagnostici sono disponibili. Il Poliambulatorio è operativo dal lunedì al sabato, dalle 7:00 alle 19:30.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitare il sito www.cabpolidiagnostico.it.