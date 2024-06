In crescita i casi di miopia tra i giovani, aumentano i centri a supporto

La miopia, l'astigmatismo e la presbiopia sono tra le patologie oculari più comuni che possono influenzare significativamente la qualità della vista e, di conseguenza, la vita quotidiana.

La miopia si caratterizza per la difficoltà nel vedere chiaramente gli oggetti distanti, spesso causando affaticamento visivo e mal di testa. L'astigmatismo provoca una visione distorta o sfocata, dovuta a una curvatura irregolare della cornea o del cristallino. La presbiopia, invece, è una condizione legata all'invecchiamento che rende difficile mettere a fuoco da vicino, solitamente manifestandosi dopo i 40 anni.

Conoscere le differenze tra queste patologie è essenziale per adottare le giuste misure correttive, come l'uso di occhiali o lenti a contatto, per prevenire il peggioramento della vista.

Nel dettaglio però, la patologia che sta facendo registrare un preoccupante aumento, sopratutto nei più giovani è la miopia.

Negli ultimi dieci anni infatti, il numero di giovani affetti da miopia è più che raddoppiato, arrivando a circa il 35% nella fascia d'età giovanile. La miopia, un comune disturbo refrattivo che colpisce una persona su quattro in Italia, si sviluppa tipicamente durante l'età scolare e tende a stabilizzarsi intorno ai 20-25 anni. Caratterizzata dalla visione chiara degli oggetti vicini e sfocata di quelli distanti, la miopia è principalmente dovuta a una predisposizione genetica, anche se tuttavia, non è completamente ereditaria.

Cosa causa la miopia

L'aumento della miopia tra i giovani è spesso legato a comportamenti moderni, come l'uso prolungato di dispositivi digitali in ambienti poco illuminati e la scarsa esposizione alla luce naturale.

Una recente ricerca condotta dall'Istituto oftalmico europeo Clinica Baviera e dall'Università Complutense di Madrid ha rivelato che la miopia può causare un sovraccarico cognitivo, influenzando negativamente l'attenzione, le emozioni e le prestazioni quotidiane.

La prevenzione

Per affrontare la miopia, è fondamentale adottare misure preventive e correttive. I medici di Clinica Baviera raccomandano di mantenere una postura corretta durante la lettura e lo studio, fare pause regolari lontano dagli schermi e trascorrere del tempo all'aperto per beneficiare della luce naturale. È inoltre importante sottoporsi a screening visivi regolari fin dalla giovane età e seguire una dieta equilibrata ricca di pesce, frutta e verdura per supportare la salute oculare.

Per coloro che invece, desiderano correggere la miopia in modo definitivo, la chirurgia refrattiva con laser di ultima generazione rappresenta una soluzione efficace e sicura, permettendo di liberarsi degli occhiali e delle lenti a contatto.

Ed è per questa ragione che Clinica Baviera inaugura un nuovo centro, in grado di offrire servizi di altissimo livello, con strumenti all'avanguardia.

Clinica Baviera apre un nuovo centro a Monza: Servizi all'avanguardia

Per rispondere alla crescente domanda di soluzioni per correggere i difetti visivi e dire finalmente addio agli occhiali, Clinica Baviera inaugura una nuova clinica a Monza, situata in Via Vittorio Emanuele II, 54, nel cuore del centro storico.

Questa nuova struttura offre una vasta gamma di servizi pensati per soddisfare le diverse esigenze dei pazienti. Tra i principali servizi disponibili troviamo visite oculistiche, visite di idoneità alla correzione dei difetti visivi, monitoraggi della salute visiva e controlli post-operatori personalizzati.

Grazie a un team di esperti e all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, il centro assicura ai pazienti le migliori soluzioni per migliorare la vista e, di conseguenza, la loro qualità della vita.

Un punto di riferimento per la correzione dei difetti visivi

Con l’apertura del nuovo ambulatorio a Monza, Clinica Baviera si conferma un punto di riferimento nel settore della correzione dei difetti visivi. L'attenzione al paziente e l'eccellenza nei servizi offerti sono al centro della filosofia della clinica. Utilizzando tecnologie avanzate e personalizzando ogni trattamento, Clinica Baviera garantisce risultati ottimali per ogni paziente.

Prenotare una visita di controllo è il primo passo per prendersi cura della propria vista e migliorare la qualità della propria vita. Non esitate a contattare Clinica Baviera per prenotare un appuntamento e scoprire le migliori soluzioni per la salutre dei vostri occhi.