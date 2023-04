Sistema CODE: l’innovazione è di casa

Non esiste luogo migliore del Salone del Mobile di Milano, la più importante esposizione internazionale di arredo e design, per esibire una soluzione innovativa e rivoluzionaria, che possa lasciare a bocca aperta non solo i visitatori, ma gli stessi operatori del settore.

Il settore in questione? In questo caso, è quello delle schermature solari. Una nicchia, se vogliamo, che rientra nel più grande calderone che è il comparto “casa” legato all’outdoor living.

Non solo, perché non esiste modo migliore di proporre tale idea, nuova e performante, se non presentandosi al Salone di Milano per la prima volta assoluta nella propria storia.

BT Group: esordio in grande stile al Salone del Mobile 2023

A farlo, entrando di diritto e a testa alta all’esposizione di quest’anno sarà, infatti, BT Group, una realtà con sede a Lesmo, che può contare su una squadra di oltre 250 dipendenti e su una struttura di oltre 40.000 mq.

Insomma, forse sarà anche l’ultima arrivata al Salone del Mobile, ma certamente Brianzatende non è l’ultima arrivata nel settore. Anche perché, gli 8 showroom a marchio Brianzatende sparsi per la Lombardia, fanno capo a BT Group, una storica realtà produttiva del Made in Brianza, in grado di realizzare ogni anno la bellezza di 28.800 tende e di 1.500 pergolati.

Con una tale esperienza alle spalle, non stupisce, quindi che si presentino al Salone di Milano con una grande idea, che non mancherà di far parlare di sé.

CODE: la scelta rivoluzionaria per la propria casa

Ma veniamo, dunque, a questa idea rivoluzionaria: il suo nome è CODE (Customized Outdoor Design Experience) e si tratta di una struttura concepita per essere flessibile, plasmabile e totalmente personalizzabile sugli spazi esterni di casa, tanto da creare, grazie ai suoi elementi costitutivi, scenari e atmosfere uniche.

Quali sono questi elementi? Innanzitutto, l’alluminio, utilizzato in doghe customizzate negli screen laterali della struttura. Un materiale perfetto per resistere alle intemperie e, allo stesso tempo sostenibile, per la sua eterna riciclabilità, che consente di dar forma ogni volta a nuovi prodotti.

In secondo luogo, l’illuminazione Led, che nelle sue varie declinazioni (faretto o strip perimetrali) e insieme alle svariate finiture colore personalizzate, consente di godere dell’outdoor living anche nelle ore serali e notturne, creando un’atmosfera unica e speciale.

Il risultato, infatti, è uno spazio modulato a seconda delle esigenze e della fruizione specifica dell’ambiente, perfetto per essere vissuto tutto l’anno, in ogni momento della giornata.

CODE in mostra al Salone del Mobile di Milano

E allora, non esiste luogo migliore del Padiglione 14 – stand D41-E42 del Salone del Mobile di Milano, per scoprire tutti i segreti e le possibilità offerti da questa straordinaria soluzione.

Qui, dal 18 al 23 aprile, vi aspetta, infatti, l’innovativo spazio espositivo di BT Group, con una struttura CODE pronta per essere ammirata e toccata con mano, progettata dall’architetto Ivo Pellegri come perfetta sintesi di comfort e funzionalità.

È proprio il caso di dirlo: al Salone del Mobile, con BT Group, l’innovazione è di casa.