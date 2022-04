Autotest gratuiti per colesterolo, glicemia e pressione in farmacia: ecco dove

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo due anni di pandemia abbiamo imparato sul campo quanto sia fondamentale il ruolo di medici e farmacisti. Capita comunque troppo spesso di non dare priorità a salute e prevenzione.



L'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) ha istituito, il 7 aprile, la Giornata Mondiale della Salute, che va vissuta come un'opportunità per sensibilizzare ogni anno la collettività su un argomento specifico legato al tema della salute, attraverso eventi ed iniziative di respiro internazionale.

L'importanza della prevenzione

Proprio in aprile, in cui si celebra la Giornata della Salute, LloydsFarmacia lancia il mese della prevenzione.

“Il problema è che solitamente in una fase iniziale di valori alterati non si hanno sintomi visibili” spiega la dottoressa Debora Carminati, Area Manager LloydsFarmacia Admenta Italia. “Ci sembra di stare bene, andiamo avanti con le nostre vite, quando invece subentrano dei sintomi la patologia potrebbe essere già avanzata. Per questo bisogna fare prevenzione, perché in genere non si hanno campanelli di allarme”.



Sara Tassinati, District Manager Nord LloydsFarmacia Admenta Italia, ci spiega nello specifico cosa consiste questa iniziativa sulla prevenzione a cura di LloydsFarmacia.

“Sono tre autotest su glicemia, colesterolo e pressione. Per questo mese sono gratuiti per tutti i cittadini, quindi per tutte le fasce di età. Sono dei parametri che, se alterati, sono ritenuti dagli esperti come veri e propri killer. È fondamentale quindi che vengano controllati con costanza”.



Concetta Monguzzi, Sindaco del Comune di Lissone, tiene a sottolineare quanto sia importante la prevenzione sul territorio: “L’appello è rivolto a tutti i cittadini di Lissone, soprattutto a quelli di una certa età, io sono in quella fascia - sorride - per cui la prevenzione è basilare e tener monitorati i valori della propria salute è fondamentale. Per cui vi invito a sottoporvi a questi test”.



A presidio della giornata evento anche Domenico Colnaghi, Assessore alle Società Partecipate, e Giuseppe Mussi, Presidente Lissone Farmacie S.p.A., che hanno voluto schierarsi in prima linea, eseguendo un test completo, rimarcando l’importanza dell’iniziativa.