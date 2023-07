Cinema d'estate per chi resta in città: da Roma a Palermo il cinema sotto le stelle

Per chi resta in città vi è un’ampia programmazione di film assolutamente da non perdere, e che terrà compagnia durante le calde sere d’estate.

Di seguito tutta la programmazione di cinema sotto le stelle, da nord a sud.

Cinema sotto le stelle 2023: da nord a sud

Per gli amanti del cinema abbiamo voluto raggruppare l'ampia programmazione cinematografica, in alcune piazze delle maggiori città italiane. Di seguito tutte le serate di cinema sotto le stelle, da non perdere.

Milano: per il terzo anno consecutivo torna un interessantissimo evento, Anteo nella città. Si tratta del cinema itinerante nei municipi milanesi una rassegna cinematografica prodotta da Anteo – insieme a Fuoricinema e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e i Municipi. La programmazione verrà trasmessa “sulle quattro ruote” di un furgone e comprende film dell’ultima stagione cinematografica e anche prime visioni.

Roma: nella città d'arte torna, invece, Cinema in Piazza prodotto dalla Fondazione Piccolo America. Fino al 16 luglio ad accogliere il pubblico vi saranno 3 piazze:

San Cosimato a Trastevere (Municipio I) Casale della Cervelletta nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene (Municipio IV) Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia (Municipio XIII).

Inoltre, la Fondazione Cinema per Roma ripropone la seconda edizione di Roma Cinema Arena: ossia un’arena da 1.000 nel Parco degli Acquedotti. Anche il Teatro Ettore Scola, a Villa Borghese, ti aspetta con la nuova programmazione estiva.

Napoli: nella città partenopea ti aspetta l’appuntamento con Estate a Corte. Questa è una rassegna cinematografica nella Corte dell’Arte che propone 40 diversi titoli tra film dedicati alle famiglia, cinema d’essai e pellicole di impegno sociale. La programmazione inizierà a partire dal 6 luglio fino al 30 settembre.

Torino: fino al 6 agosto presso la Cavallerizza Reale (cortile della Manica del Mosca) viene allestita Effetto Notte, l’Arena estiva del Museo Nazionale del Cinema, un cinema all’aperto con ben 400 posti. La programmazione è per veri cinefili perché verranno proiettato i grandi classici della storia del cinema. Ma non è tutto, perché vi saranno anche eventi pomeridiani tutti a ingresso libero.

Genova: diversi appuntamenti animeranno la città di Genova, grazie alla terza edizione di Cinema in Villa, l’arena all’aperto di Villa Giuseppina in via Bologna 21 a Genova, quartiere San Teodoro.

Questa manifestazione include 45 serate con film, cortometraggi, incontri e concerti, fino a domenica 27 agosto. Da non perdere il film dei fratelli Coen “Il grande Lebowski” che verrà proiettato venerdì 14 luglio. Poi sarà la volta di “La versione di Anita” (venerdì 28 luglio), documentario su Anita Garibaldi che sarà presentato dal regista Luca Criscenti in una serata realizzata in collaborazione con il Museo del Risorgimento – Istituto Mazziniano di Genova. Non mancheranno anche le uscite più recenti come il film “Barbie” che vi aspetta sabato 11 e domenica 12 agosto.

Palermo: in città dal 20 al 27 luglio presso Casa Àncora ti aspetta la nuova rassegna cinematografica, dalle 20.00 alle 22.30. L'ingresso è aperto a tutti.

Articolo originale su Today.it