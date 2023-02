Calcio, Serie D: il Punto su Folgore Caratese e Seregno

Il girone di ritorno è ormai iniziato da diverse settimane e il campionato di serie D comincia ad essere avvincente, le sfide si fanno sempre più interessanti così come la lotta per la vetta e per la salvezza. Insomma, come ogni anno il girone B si dimostra uno dei più equilibrati e difficili. Per quanto rigaurda le due formazioni monzesi sono arrivate rispettivamente due vittorie: sorridono quindi sia il Seregno che la Folgore Caratese. Questa quarta giornata di ritorno, ha quindi portato un totale di sei punti alle due squadre che piano piano stanno ritrovando quella fiducia che era un pò mancata nella prima parte di stagione.

Si avvicina, inoltre, un altro weekend di campionato e le sfide diventano sempre più importanti in ottica salvezza. Ecco chi affronteranno le due brianzole: da un lato la Folgore Caratese sarà impegnata in trasferta contro la compagine dell'ex mister Commisso, stiamo parlando quindi dei biancorossi della Casatese distanti solamente 5 punti. Mentre dall'altro il Seregno aspetta tra le mura amiche i bergamaschi del Ponte San Pietro, che nell'ultima uscita hanno rimediato un'importante vittoria contro la Virtus Ciserano Bergamo.

Ecco la classifica aggiornata del girone B:

Lumezzane 50

Alcione Milano 43

Arconatese 35

Sporting Franciacorta 33

Virtus Ciserano Bergamo 33

Brusaporto 32

Casatese 32

Varesina 32

Ponte San Pietro 31

Folgore Caratese 28

Desenzano 26

Villa Valle 26

Seregno 24 (-3 punti)

Real Calepina 21

Città di Varese 18

Breno 17

Sona 14

Caronnese 13