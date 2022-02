Leon: le parole di Edoardo Leotta dopo la sconfitta con l'Arconatese

Alla fine della gara tra Leon e Arconatese, a parlare è stato Edoardo Leotta, autore della prima rete della formazione brianzola: “Una partita che è iniziata subito in salita. Abbiamo preso gol dopo un minuto, ma la reazione è stata immediata. La squadra sta rispondendo, sotto l’aspetto dell’atteggiamento. Dispiace per il risultato, sapevamo che saremmo andati a scontrarci contro una squadra che è nelle posizioni alte della classifica, bisogna sì fare più attenzione, ma cerchiamo di lavorare in settimana partita dopo partita”