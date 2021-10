Serie D, la Leon esce sconfitta dal derby contro la Folgore Caratese

Nel turno infrasettimanale, valido per la settimana giornata di questo campionato, la formazione della Leon ha ospitato la Folgore Caratese. Il primo tempo ha un solo e grande protagonista: Simone Lo Faso che ha calcato anche i campi di serie A e che era stato il grande colpo estivo della società del presidente Michele Criscitiello. Grazie a lui la formazione ospite si porta in vantaggio per due reti a zero, ma la Leon ricrimina prima un rigore per fallo in area su Bonseri e al 32 minuto, dopo un tiro da fuori area da parte di Achenza, chiede un fallo di mano di Nossa. Ancora una volta il direttore di gara lascia proseguire. Si va al riposo sul vantaggio di 2-0 per la Folgore Caratese.

La ripresa di Leon-Caratese si apre con un botta e risposta: Bonseri dimezza le distanze su rigore ma un minuto dopo una carambola consente al neoentrato Cocuzza di firmare l'1-3. A metà frazione, poi, una cavalcata di Derosa si chiude con un facile tocco da pochi passi di Ciko per l'1-4. Non è finita, perché segna anche Fognini con un preciso colpo di testa. La sfida si chiude con la seconda rete della Leon, messa a segno da Paparella.

La Leon si blocca dopo una serie positiva di due turni, restando a quota otto punti. Appuntamento a domenica in trasferta, per un altro derby. Questa volta contro la Vis Nova Giussano.





IL TABELLINO

Marcatori: 16' Lo Faso (F), 25' Lo Faso (F), 11'st rig. Bonseri (L), 12'st Cocuzza (F), 23'st Ciko (F), 38'st Fognini (F), 46'st Paparella (L)

LEON: Fontana, Venza, Veneruso, Alde, Concina, Scaccabarozzi (24'st Moreo), A.Ferrè (41'st Leotta), Achenza, Bonseri (24'st Paparella), Bianchi (7'st Schiavo), Ronchi (16'st Romanini) A disp. Pulze, Villa, Esposito, Oggionni. All. Motta

FOLGORE CARATESE: Olivieri, Alabisio, Nossa (35'st Caiazza), Romano, Ciko, DiStefano (31'st Fognini), Gomez (7'st Cocuzza), Esposito, Lo Faso (7'st Kone),Derosa, Kouda (22'st Troiano). A disp. Dieci, Kamal El Idrissi, Del Grosso, Linussi All. Longo

AMMONITI: Bianchi (L), Venza (L), Di Stefano (F), Kouda (F), Nossa (F), Romano (F)

ARBITRO: Andrea Bortolussi della sezione di Nichelino

ASSISTENTI: U. Galasso e P. Cufari