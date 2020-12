Mario Balotelli in arrivo a Monza, l'attaccante vestirà la maglia biancorossa

Ancora non c'è la firma sul contratto ma Mario Balotelli a breve indosserà la maglia biancorossa. Non si fermano gli acquisti della squadra di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che adesso ha puntato anche sull'attaccante trentenne per fare la differenza nel campionato e avvicinarsi al sogno della serie A.

Nei prossimi giorni il giocatore di sottoporrà alle visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto che prevede una presenza in biancorosso fino a giugno 2021. Al Monza Balotelli ritroverà Boateng e mister Brocchi con cui aveva trascorso due stagioni - 2013 e 2014 - in rossonero. Un altro colpo di calciomercato per il Monza che punta dritto alla serie A.