Calcio, Balotelli torna in campo: convocato contro la Salernitana

Nove mesi dopo, Mario Balotelli domani potrebbe tornare in campo in una gara ufficiale. L'attaccante sarà infatti tra i convocati del Monza, atteso dal big match di Serie B contro la Salernitana che si disputerà mercoledì pomeriggio alle 16.

Balotelli ha giocato l'ultima partita lo scorso 9 marzo indossando la maglia del Brescia, l’ultimo goal risale a quasi un anno fa quando il 5 gennaio andò a segno contro la Lazio all'Olimpico.

Secondo quanto trapelato “SuperMario”, arrivato al Monza di Berlusconi da un mesetto, potrebbe entrare in campo a partita inoltrata. Il match con la Salernitana è un momento importante per il club biancorosso che, complice qualche stella a favore, sta risalendo la classifica. La gara, inoltre, è un’occasione d’oro per Balotelli: pre dimostrare di essere ancora un giocatore in grado di spostare gli equilibri.