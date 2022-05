I giovani cestiti brianzoli che adesso sognano lo scudetto italiano

Dopo gli Sharks Monza che hanno vinto il Campionato italiano di hockey in carrozzina, adesso la Brianza spera di vincere un altro tricolore. Grande attesa per i giovani cestiti del Bernareggio Basket.

I ragazzi, tutti under 15, dopo aver superato nel fine settimana gli spareggi contro il Verbania (battuto in trasferta per 74-82 e anche in casa per 75-56) hanno terminato la stagione regolare come vice campioni regionali dietro l'Olimpia e davanti al Varese. Un trionfo per i giovani cestiti allenati da Claudio Vandoni. Uno dei maggiori allenatori italiani di pallacanestro con una lunga carriera come coach che lo ha portato in Italia e all'estero. Inoltre è stato il più giovane allenatore a guidare una squadra di Serie A femminile.

Adesso i giovani del Bernareggio Basket, entrati nel gruppo delle migliori 16 squadre italiane, si giocano l'importante appuntamento: dal 29 maggio al 4 giugno trasferta in Friuli Venezia Giulia dove le 16 migliori squadre italiane della categoria si affronteranno per conquistare lo scudetto. Le partite si disputeranno a Gorizia, Trieste e Pordenone.