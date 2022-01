Serie C Girone A. Il nuovo calendario delle gare che attende il Seregno

Come ormai era logico ipotizzare, sulla scorta dell’impennata dei contagi da Covid 19 sul suolo nazionale, la Lega Pro ha deciso di spostare la ventiduesima giornata del girone A del campionato di serie C, inizialmente in programma domenica 16 gennaio 2022, a mercoledì 23 febbraio 2022. Nell’occasione, il Seregno accoglierà allo stadio Ferruccio, con fischio d’inizio alle 18, la Pro Vercelli. Di seguito, il nuovo calendario delle gare che attendono gli azzurri.