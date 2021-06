Boateng lascia il Monza: "Grazie Bagai!", adesso la nuova avventura calcistica in Germania

Kevin Prince Boateng lascia il Monza e ringrazia, scusandosi per non avere portato la squadra brianzola in serie A.

L’annuncio con un breve messaggio sul profilo Facebook dell’ormai ex campione biancorosso. “Grazie, grazie, grazie Bagai – si legge nel post – Scusa che non sono, non siamo, riusciti a portare questa grande società e Club dove si merita, in Serie A”.

Il rammarico per la promozione mancata, ma anche il ringraziamento ai tifosi, alla società e alla città che in questa stagione lo hanno accolto e sostenuto. “Grazie anche al dottor Galliani – prosegue Boateng sui social – A presto Ac Monza, vi tengo nel cuore con me”.

Intanto Prince Boateng ha già fatto le valigie per ritornare nella sua Germania. Dall’1 luglio giocherà nella rosa dell’Herta Berlino, la squadra dove, ancora bambino, ha iniziato a tirare i primi calci al pallone. Un contratto annuale nella squadra berlinese che milita nella Bundesliga, la massima serie del Campionato tedesco di calcio