Maxi colpo per il Monza: sta per arrivare Boateng, la città sogna la Serie A

È quasi fatta: Kevin-Prince Boateng sta per indossare la maglia del Monza. Il centrocampista della Fiorentina è atteso all'ombra della Villa Reale tra oggi e domani per firmare e chiudere ufficialmente l'accordo, avvenuto verbalmente nella notte tra mercoledì e giovedì. La presentazione ufficiale è prevista per la prossima settimana.

Con Boateng il Monza si porta a casa un vero e proprio centrocampista offensivo in grado di guidare la squadra e traghettarla verso la Serie A. La squadra di Berlusconi, infatti, non ha mai nascosto di voler fare il secondo salto di categoria in due anni. E l'obiettivo di questa stagione è proprio il salto nella massima serie italiana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Boateng, classe 1987, è una vecchia conoscenza della coppia Berlusconi-Galliani che lo avevano conosciuto molto bene durante gli anni al Milan. Attualmente il 33enne è legato con i viola con un contratto sino alla prossima stagione.