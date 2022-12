Calcio Femminile | Finisce 6-0 la sfida di Coppa Italia tra Real Meda e FiammaMonza

Domenica è andata in scena l’ultima partita del 2022. Allo “Stadio Città di Meda” sono scese in campo Real Meda e FiammaMonza per la seconda gara dei gironi di Coppa Italia.

Primo pallone mosso dalle Black Panthers. Dopo solo un minuto Roma rimette palla in gioco da rimessa laterale, verso Antoniazzi, che entra in area e calcia a giro sul secondo palo aprendo le marcature della gara. Al 4’ Coda, servita da Antoniazzi, prova a mettere in rete un pallone dalla distanza, ma finisce sul fondo. Dopo due minuti, Coda batte un calcio d’angolo corto verso Roma, che ripassa alla numero 23 e crossa. In area Ivanova prova a piazzarla, ma Messori respinge.

Sulla ribattuta ci prova Longo, ma il pallone va a lato della porta. Real Meda in controllo della partita, gestisce il possesso creando molte occasioni da gol. Fatica il FiammaMonza a reprimere gli attacchi avversari. All’11 Antoniazzi recupera palla e si invola verso la porta, ma il tiro viene deviato da Messori e sbatte sulla traversa.

Podda sul rimpallo calcia a colpo sicuro, ma il portiere avversario si supera e devia in calcio d'angolo. Al 17’ Mariani, servita da Coda, passa a Roma in velocità, che crossa al centro dell’area per Sironi. La numero 15 la gira di testa direttamente in porta, siglando la rete del 2-0. Tre minuti dopo Mariani prova il destro dalla distanza, ma il pallone finisce a lato.

Al 25’ Guidi batte una punizione, Cama colpisce di testa, ma para tranquillamente Ripamonti. Il Real Meda risponde con le due occasioni di Coda e Mariani. Al 28’ la numero 23, da pochi passi dall’area di rigore, manda la palla di poco sopra il sette. Pochi istanti dopo Carabetta prova a piazzarla dalla distanza, ma la palla va alta sopra la porta.

Passano tre minuti e le padrone di casa fanno 3-0. Coda recupera palla in area di rigore e passa indietro ad Antoniazzi lasciata sola, che non sbaglia e mette a segno la sua doppietta personale. Il poker non esita ad arrivare e al 34’ Campisi, servita dal cross di Roma mette in porta spiazzando Messori.

Al 40’ Campisi vede Coda libera in area, ma il tiro della numero 23, va a sbattere contro il portiere. Dopo un minuto, arriva il primo cambio della partita, per il FiammaMonza esce Ferraro ed entra Radaelli. Negli istanti finali le Black Panthers calano la manita, Roma serve Sironi che passa a Coda che incrocia sul secondo palo.

Squadre che vanno a riposo sul punteggio di 5-0. All’intervallo Campisi si è espressa in merito al primo tempo dicendo: “Abbiamo iniziato questa partita con il piede giusto, cercando di mettere in campo quello che ci è stato richiesto dal mister e penso che lo stiamo facendo nel modo migliore. Nel secondo tempo non ci fermiamo e continuiamo a fare ciò che abbiamo fatto nel primo tempo”.

Doppio cambio per il Real Meda prima della ripresa, escono Coda e Carabetta ed entrano Moroni e Ragone. Al 48’ anche il FiammaMonza opta per un cambio, esce De Pieri per Gritti. Due minuti più tardi Moroni crossa in area, dopo aver recuperato palla, di Mariani colpisce di testa, ma Messori mette in angolo. Al 51’ mister Turano opta per un doppio cambio, entrano Bacullo e Contini al posto di Sironi ed Antoniazzi. Le ospiti non riescono ad oltrepassare la metà campo avversaria, Real Meda in pieno controllo. Al 58’ Castellani e Riva lasciano il posto ad Atzeni e Guidi.

Dopo quattro minuti, Moroni recupera palla e passa a Roma, che serve Ragone. La numero 8 vede Contini libera e fornisce l’assist vincente per il gol del 6-0. Al 70’ Moroni conquista un calcio di rigore. Sul punto di battuta va proprio la numero 10, che però manda il pallone contro la traversa. Dopo due minuti ultimo cambio per le padrone di casa Roventi entra al posto di Campisi. Al 76’ Bacullo, servita da Moroni, va al tiro, ma Messori para in tuffo. Ultimo cambio anche per il FiammaMonza al 77’, esce Canobbio ed entra Valtorta. Al 87’ dopo un uno-due tra Moroni e Roventi, la numero 10 crossa al centro, dove ci arriva Ragone.

Il tiro però si stampa sul palo e para Messori. Mariani, poco dopo, va al tiro, ma il pallone vola alto.

Finisce sul punteggio di 6-0 la sfida tra Real Meda e FiammaMonza. Le Black Panthers torneranno in campo domenica 8 gennaio 2023, per l’ultima gara dei gironi di Coppa Italia, contro l’Orobica.

(Comunicato Real Meda)

Tabellino:

Real Meda: Ripamonti, Podda, Ivanova, Longo ©, Roma, Carabetta (45’ Ragone), Mariani, Coda (45’ Moroni), Sironi (51’ Contini), Antoniazzi (51’ Bacullo), Campisi (73’ Roventi)

FiammaMonza: Messori, Canobbio (77’ Valtorta), De Pieri (48’ Gritti), Riva (58’ Castellani), Valtolina, Baratti, Cama, Guidi (58’ Atzeni), Bassoli, Ferraro (41’ Radaelli), Bertini

Reti: 1’ Antoniazzi (R), 17’ Sironi (R), 31’ Antoniazzi (R), 34’ Campisi (R), 45’+1’ Coda (R), 62’ Contini (R)

Ammonizioni: 27’ Baratti (F), 90’+3’ Podda (R)