Eccellenza A. L'Ardor Lazzate chiude per l'attaccante ex Serie B Cristian Bertani

Il DS Proserpio piazza un colpo da 90 sul finire del 2021 raggiungendo l’accordo con Cristian Bertani che, da oggi, è un nuovo giocatore dell’Ardor Lazzate.

L’attaccante, classe ‘81, ha un trascorso più che prestigioso: per lui parlano le numerose esperienze in Serie D, Serie C e Serie B con maglie blasonate tra le quali spiccano quelle di Como, Lecco, Venezia, ma soprattutto Novara e Sampdoria in cadetteria.

Raggiunge l’apice nella stagione 2010/2011 con la bellezza di 17 reti in 33 presenze a Novara in Serie B.