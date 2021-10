Serie D Girone B. La Folgore Caratese vince 2 a 5 in casa del Leon e alza la testa

Nel turno infrasettimanale del campionato di Serie D Girone B, la Folgore Caratese del nuovo mister Emilio Longo, è ospite del Leon.

Gli ospiti partono fortissimo e vanno dopo 26 minuti avanti 2 a 0 grazie alla doppietta dell’ex Serie A Simone Lo Faso.

Nel secondo tempo i padroni di casa accorciano le distanze con Bonseri su rigore ma dopo solo un minuto Cocuzza porta di nuovo avanti i brianzoli.

Al 74’ Derosa ara la fascia e mette in mezzo per Ciko che non sbaglia l’1 a 4.

Al 39’ Fognini sigla la manita dei suoi e chiude definitivamente la gara anche se c’è ancora spazio per la rete della bandiera di Paparella.

Il match termina 2 a 5 e la Folgore può finalmente sorridere.

Le formazioni del match:

Leon: Fontana, Venza, Veneruso, Aldè, Concina, Scaccabarozzi, Ferrè A., Achenza, Bonseri, Bianchi (5' st Schiavo), Ronchi (17' st Romanini). All. Motta.

Folgore Caratese: Olivieri, Alabiso, Nossa, Romano, Ciko, Di Stefano (31' st Fognini), Gomez (5' st Cocuzza), Esposito, Lo Faso (5' st Kone), Derosa, Kouda (22' st Troiano). All. Longo.