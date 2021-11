Serie D Girone B. La Folgore Caratese non va oltre il pareggio con lo Sporting Franciacorta

La Folgore Caratese affronta in casa lo Sporting Franciacorta nella 12° giornata della Serie D, Girone B, e lo fa con un vantaggio di sei lunghezze a suo favore, ma per come si erano messe le cose il punto preso non è da disdegnare.

La Caratese arriva dalla sconfitta con la capolista Arconatese, e cerca punti preziosi per puntare la parte alta di classifica.

Lo Sporting aspira ad una buona continuità, dopo una prima parte di stagione da dimenticare a cui ha fatto seguito un deciso miglioramento, e appare questa una sorta di prova del nove.

La partita si mette subito bene per i ragazzi di Longo, che vanno in vantaggio al 15’ con Kouda.

Passano quindici minuti e De Angelis si accende, e in quattro minuti segna la doppietta che consente allo Sporting di andare al riposo in vantaggio.

La sosta di metà partita non spegne De Angelis che, al 3’, sigla la sua tripletta personale.

Ma c’è ancora un tempo da giocare e la Caratese riesce con puntiglio e costanza ad arrivare dalle parti di Pilotti, macinando gioco e accorciando al 22’ con Ciko.

La parità arriva poi al 38’ con Fognini, rete che decreta il risultato finale.

Tutti contenti o forse il contrario, ma anche un solo punto, in questo momento del campionato, può fare comodo, ci sarà tempo per affinare e raggiungere gli obiettivi.

Prossimo turno sulla carta abbordabile per entrambe, con la Csatese che giocherà ancora in casa con la Vis Nova Giussano e lo Sporting che ospiterà il Villa Valle.

Tabellino

Folgore Caratese - Sporting Franciacorta 3 - 3

MARCATORI: 15' pt R. Kouda (F), 33' pt C. De Angelis (S), 37' pt C. De Angelis (S), 3' st C. De Angelis (S), 22' st S. Ciko (F), 38' st L. Fognini (F)

FOLGORE CARATESE: A. Olivieri, A. Romano (D. Di Stefano 22' st), M. Konè (L. Fognini 16' st), S. Ciko, W. Gomez Varas, A. Esposito, S. Lo Faso, F. Gai (S. Cani 32' st), D. Derosa, C. Kaziewicz, R. Kouda (R. Cocuzza 1' st)

A disposizione: F. Venturelli, D. Nossa, L. Troiano, R. Cocuzza, D. Di Stefano, L. Fognini, A. Caiazza, S. Cani, M. Linussi

All: Longo Emilio

SPORTING FRANCIACORTA: F. Pilotti, L. Firetto, F. Moraschi, J. Mozzanica, A. Berna, M. Piccinni, A. Boschetti (D. Sow 27' pt), L. Scaglia, C. De Angelis (B. Bithiene 38' st), A. Basanisi, M. Bertoli (T. Bagatini Marotti 28' st)