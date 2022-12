Eccellenza, Leon ancora punti per risalire la classifica

Ultima giornata del girone di andata e un’altra domenica di campionato per quanto riguarda l’Eccellenza. Un campionato intenso dove le squadre sono il lotta punto a punto nella parte centrale mentre la Tritium comanda te che fino a questo momento ha regalato sorprese e non.

Ma come é andata questa quindicesima giornata per le formazioni monzesi impegnate nel girone B?

La Leon di Quartuccio si prende e porta a casa altri tre punti dalla trasferta di Manara. Dopo l'ottima prestazione in semifinale di Coppa Italia, rifila un poker niente male ai bersaglieri biancoazzurri. Gara che inizia subito a favore degli orange con Ruggeri che non lascia passare nemmeno un minuto dal fischio d'inizio e sigla la prima rete della gara. Al 27' ci pensa il capitano Bonseri a trovare il raddoppio per i leoni di Vimercate. Ma ecco che i lecchesi si rialzano e al 32' accorciano le distanze con Cotrone. Al rientro in campo dopo l'intervallo Annoni pareggia il match al 1' della ripresa. Ma la Leon reagisce nuovamente e, ancora una volta, Ruggeri infila in rete al 6' il pallone del vantaggio. Ci pensa Veneruso due minuti più tardi a chiudere definitivamente il match per gli umoni di Quartuccio.

Leon che così sala al terzo posto in classifica insieme al Lemine Almenno.

La classifica aggiornata del girone B

Tritium 44

Mapello 39

Lemine Almenno 30

Leon 30

Forza e Costanza 29

Brianza Olginatese 27

Club Milanese 27

Juvenes Pradalunghese 25

Scanzorosciate 25

San Pellegrino 24

Cisanese 23

Altabrianza Tavernerio 22

Trevigliese 17

Vertovese 15

Zingonia Verdellino 15

Luciano Manara 12

Valcalepio 11

AlbinoGandino 9