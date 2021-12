Serie B. Il Monza vince nella trasferta di Brescia e punta la vetta

La 16esima giornata del Campionato di Serie B ha visto il Monza fare visita alla capolista Brescia, una trasferta iniziata nel peggiore dei modi per i brianzoli, con la notizia della positività al Covid di Dani Mota.

Ma questo non ha impedito ai ragazzi di Stroppa di arrivare al nono risultato utile consecutivo, raggiungendo il quarto posto in classifica a soli quattro punti dalla vetta, mentre il Brescia si fa superare sia dal Lecce che dal Pisa.

Una prova di maturità per il Monza che ha tenuto in mano a lungo le redini del gioco, senza affanno alcuno e senza correre grossi rischi.

Una rete per tempo, a cavallo tra le due frazioni di gioco: tocco di rapina in mischia per Gytkjjaer al 40’ del primo tempo e raddoppio al 10’ del secondo con Machin.

Tutto sommato un primo tempo equilibrato, senza particolari azioni da ricordare, anche se un paio di occasioni capitano a Jagiello e Tramoni che però non finalizzano, e la rete degli ospiti cambierà le dinamiche in campo: si va al riposo sull’uno a zero.

Per provare a ribaltare la partita Inzaghi inizia la seconda frazione di gioco con una novità, utilizzando Palacio come “falso nueve” al posto di Moreo, e si forma così un inedito trio d’attacco con Léris e Tramoni.

La mossa però non dà i risultati sperati e il Monza chiude la partita col raddoppio.

Nessun altro movimento di panchina modificherà nella sostanza l’azione dei bresciani e alla fine il Monza prevale senza particolari difficoltà.

Il prossimo turno vedrà il Monza giocare in casa con il Frosinone mentre le Rondinelle saranno ospiti della Spal: la corsa verso la Serie A è tutta da giocare.

Tabellino Brescia - Monza 0 - 2

BRESCIA: Joronen J., Bertagnoli M., Bisoli D., Cistana A., Jagiello F. (dal 14′ st Bajic R.), Leris M. (dal 29′ st Olzer G.), Mangraviti M., Mateju A. (dal 14′ st Van de Looi T.), Moreo S. (dal 1′ st Palacio R.), Pajac M., Tramoni M.

A disposizione: Perilli S., Aye F., Bajic R., Cavion M., Chancellor J., Huard M., Karacic F., Olzer G., Palacio R., Papetti A., Spalek N., Van de Looi T.

Allenatore: Inzaghi F.

MONZA: Di Gregorio M., Barberis A., Caldirola L., Colpani A. (dal 27′ st Mazzitelli L.), D’Alessandro M. (dal 34′ st Bettella D.), Donati G., Gytkjaer C. (dal 34′ st Finotto M.), Machin J. (dal 27′ st Ciurria P.), Marrone L., Pereira P. (dal 19′ st Sampirisi M.), Valoti M.

A disposizione: Rubbi S., Sommariva D., Antov V., Bettella D., Brescianini M., Ciurria P., Finotto M., Mazzitelli L., Sampirisi M., Siatounis A., Vignato S.

Allenatore: Stroppa G.

Reti: al 40′ pt Gytkjaer C. (Monza), al 10′ st Machin J. (Monza).