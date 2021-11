Serie B. Il Monza si aggiudica il derby contro il Como

Monza e Como si affrontano allo U-Power Stadium in un derby valevole per tredicesima giornata del campionato di Serie B, con gli uomini di Stroppa che occupano il 12° posto in classifica con 18 punti, uno in meno del Como.

Una partita che si rivelerà intensissima, con il Como che, sotto di due reti alla fine del 1° tempo, riaggancia l’equilibrio in cinque minuti - a partire dal quindicesimo del 2° tempo - e si fa poi sorprendere all’88’ da un destro potentissimo di Machin su cui Facchin nulla può.

Un po’ di storia del match.

Il Monza parte col piede giusto e al 3' Pedro Perreira manda alto di testa. Il Como al 4' protesta con Cerri per una trattenuta di Paletta in area, che ne impedisce la girata.

Il Monza è pimpante e al 10' colpisce il palo con un rasoterra da 25 metri di Colpani, ed è questo il preludio al gol che arriva al 15': Vignato suggerisce per Mota Carvalho che elude la marcatura e di destro batte Gori.

I ragazzi di Gattuso hanno reagiscono immediatamente con Bellemo, con un rasoterra che però non raggiunge l’obiettivo. Ma è ancora il Monza a farsi avanti e dopo quattro minuti Mota Carvalho, su passaggio di D’Alessandro, realizza la sua doppietta con un sinistro che finisce sotto l'incrocio.

Al 37' si rifà vivo il Como con La Gumina che però non riesce a concretizzare. Al 43' è ancora il Monza che va vicino al goal con Valoti, che di testa scheggia il palo.

La prima frazione termina quindi con i padroni di casa avanti 2-0.

Nella ripresa il Como la riapre subito la gara con un destro al volo di Bellemo che sfrutta l’assit di Cerri.

Il Monza subisce il colpo e dopo poco arriva il pari dei lariani con Vignali che finalizza un cross di Parigini: 2-2.

Quando il risultato sembra diventare il più logico e plausibile arriva l’epilogo che non ti aspetti, per merito del già citato Machin, che regala la vittoria al Monza, ora sempre più vicino alla vetta.

Il prossimo turno vedrà i monzesi in trasferta sul campo dell’Ascoli che ha i suoi stessi punti, mentre il Como se la vedrà con il Parma, squadra che fatica a decollare.

TABELLINO

Marcatori: Mota Carvalho al 16' e 29' pt; Bellemo al 15', Vignali al 19', Machin al 42' st.

MONZA: Di Gregorio; Donati, Paletta, Caldirola; Pereira, Colpani (dal 44' st Mazzitelli), Barberis, Valoti (dal 25' st Ciurria), D'Alessandro (dal 25' st Machin); Vignato (dal 13' st Antov), Mota Carvalho (dal 44' st Gytkjaer). A disposizione: Sommariva, Rubbi, Mazzitelli, Finotto, Bettella, Siatounis, Brescianini, Marrone.

All. Stroppa.

COMO: Gori (dal 47' pt Facchin); Vignali, Scaglia, Solini, Cagnano; Iovine (dal 13' st Parigini), Bellemo, Arrigoni, Chajia (dal 36' st Ioannou); Cerri, La Gumina (dal 36' st Gliozzi). A disposizione: Bolchini, Toninelli, Bertoncini, Kabashi, Gabrielloni, Peli, Bovolon, Luvumbo.

All. Gattuso.

Arbitro: Serra di Torino.

NOTE - Espulsi: Cerri al 50' st, Ammoniti: Pereira, Bellemo, Arrigoni, Valoti, Cerri, Colpani, Machin. Angoli: 7-3.