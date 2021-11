Serie B. Il Monza si prepara al derby contro il Como

Dopo un giorno di riposo, il Monza ha ripreso gli allenamenti a Monzello nella settimana che porta al derby di domenica 21 novembre contro il Como.

Prima esercizi in palestra, poi in campo per esercitazioni tecniche, possessi palla, tattica e la partitella finale.

Dopo l'infortunio riportato con l'Italia Under 21, Pirola si è sottoposto a ulteriori accertamenti, che hanno evidenziato una distorsione al ginocchio.