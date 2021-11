Serie B. Le formazioni ufficiali di Monza-Cosenza

Tutto pronto per la 15esima giornata del campionato di Serie B. Si affrontano in particolare Monza e Cosenza in un match improtantissimo per i biancorossi.

Le formazioni ufficiali:

Monza: Di Gregorio, Donati, Marrone, Caldirola, Pedro Pereira, Colpani, Barberis, Machin, D’Alessandro, Vignato, Mota. All. Stroppa.

Cosenza: Vigorito, Tiritiello, Rigione, Venturi, Florenzi, Carraro, Palmiero, Vallocchia, Situm, Gori, Millico. All. Zaffaroni.