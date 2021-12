Serie B. Il Monza torna alla vittoria nel match contro il Cosenza

Squadra in casa

Squadra in casa Monza

La quindicesima giornata del campionato di Serie B vede sfidarsi Monza e Cosenza. I padroni di casa, reduci dal pareggio di Ascoli, sono imbattuti da sette giornate, mentre il Cosenza non vince da cinque partite.

Dopo un inizio di gara molto equilibrato i brianzoli vanno in vantaggio, D’Alessandro mette in mezzo e Colpani di testa non sbaglia.

Passano solo 3 minuti e Mota salta un uomo e con il mancino fa 2 a 0, battendo l'incolpevole Vigorito.

I ragazzi di Stroppa continuano ad attaccare e al 21’, Mota parte da metà campo, salta due difensori e realizza la sua doppietta personale.

La partita sembra chiusa ma gli ospiti al 68’ la riaprono con Carraro, abile a sfruttare un cross di Palmiero.

I biancorossi però non si fermano e chiudono la gara al 92' con Gytkjaer, che fa 4 a 1 con il suo secondo centro in campionato.

Il Monza torna così alla vittoria piazzandosi al 5° posto in classifica, in piena zona playoff.