Serie B. Gli strascichi dell’annullamento di Benevento-Monza

Come ormai noto, la partita di calcio Benevento-Monza, valida per la 18esima giornata del campionato di serie B, è stata rinviata a seguito della positività al Covid di alcuni giocatori del Monza, con la conseguente messa in quarantena di tutta la squadra.

Dopo gli ultimi controlli eseguiti, infatti, la società biancorossa aveva aggiornato il totale dei postivi all'interno del gruppo squadra a cinque unità.

Si fanno ora molte ipotesi relative al recupero, data difficile da individuare nella sosta natalizia, tenendo anche conto del riposo a cui hanno diritto in quel periodo i giocatori.

È invece possibile ipotizzare una gara a metà settimana da svolgersi nel mese di gennaio, ma la Lega di B si prenderà il suo tempo, dato che ci sono altre partite che potrebbero saltare causa Covid il 26 e il 29 dicembre.

Le due società stanno anche pensando di sfruttare la sosta per le Nazionali e puntare al 29 gennaio, idea che piacerebbe al Monza, visto che avrà via soltanto il centrocampista Machin, ma scontenterebbe il Benevento che non avrebbe Lapadula, impegnato col Perù.