Serie B. Il Monza a Crotone col lutto al braccio per Mascella e Maldera

A due giorni da Crotone-Monza, i biancorossi si sono ritrovati a Monzello per la rifinitura della vigilia e, dopo il pranzo, ci sarà la partenza per la trasferta, dove domenica alle 16.15 i biancorossi scenderanno in campo per la dodicesima giornata di Serie BKT.

Proprio in occasione della gara allo stadio Ezio Scida, i brianzoli scenderanno in campo col lutto al braccio per ricordare i loro due ex giocatori scomparsi negli ultimi giorni: Poerio Mascella, portiere biancorosso nelle stagioni 1982-83 e 1983-84, e Gino Maldera, difensore biancorosso nella stagione 1967-68.