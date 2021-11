Serie B. Pirola lascia il ritiro della nazionale italiana Under 21

Dopo aver giocato oltre 60 minuti nella gara delle qualificazioni a Euro 2023 in Irlanda, vinta 2-0 dall'Italia Under 21, Lorenzo Pirola ha dovuto lasciare il ritiro degli azzurrini di Nicolato, che hanno in programma un'amichevole martedì a Frosinone contro la Romania.

Il difensore del Monza si è infortunato nel match di Dublino: gli accertamenti strumentali eseguiti in Nazionale hanno evidenziato un risentimento al ginocchio destro, che sarà valutato nei prossimi giorni.