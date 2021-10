Serie B. Parma-Monza finisce 0 a 0, gli ospiti resistono in 10 per gran parte del secondo tempo

Parma e Monza sono certamente due team da cui ci si aspetta molto in chiave “testa della classifica”: il blasone della prima lo impone mentre l’autorevole management della seconda lo dichiara, a parole e con la progettualità.

La partita di sabato 16 ottobre lascia tutto inviolato, nonostante le premesse favorevoli al Parma perché, se le statistiche contano qualcosa, la sperequazione di risultati a favole degli emiliani era ed è schiacciante. Ma i calcoli matematici possono valere per il passato e non tengono conto del momento contingente.

Il pareggio a reti inviolate fa sì che diventino quattro le partite consecutive senza vittorie per la squadra di Buffon, portiere nobile, che in ogni caso ha già incassato otto reti, ma ha anche il record di parate, 28.

Dal lato opposto, il Monza è la squadra che, sin qui, ha incassato più goal nei primi quindici minuti di gioco, tre, come l’Alessandria.

Tra le note oggettive si segnala la presenza di alcuni ex, come Antonino Barillà (assente nell’occasione) Gabriel Paletta e Scozzarella, protagonisti a Parma nel recente passato, mentre sulla sponda opposta è José Machin l’ex di turno.

Il punteggio è rimasto in equilibrio grazie alla “resistenza” dei biancorossi che sono rimasti in dieci al 16’ della ripresa, dopo l’espulsione per doppio giallo (fallo di mano) di Marrone.

L’ingenuità del difensore centrale del Monza si produce alla fine in dato positivo per Stroppa, che aveva sicuramente bisogno dei tre punti per muovere la classifica con più decisione, ma l’abnegazione con cui i suoi giocatori hanno affrontato da lì in poi il match rincuorano l’allenatore, anche se i biancorossi continuano a creare poco davanti alla porta (in quest’ultima occasione solo due tiri in porta).

I padroni di casa, arrivati più vicini al goal, recriminano soprattutto per la traversa colpita da Mihaila.

Squadre rimandate e in attesa dell’esplosione che i tifosi si aspettano.