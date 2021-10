Serie B. Il Monza si prepara alla sfida contro il Parma, Stroppa pensa ad un cambio di modulo

Penultimo allenamento della settimana per il Monza, con i giocatori scesi in campo in mattinata per continuare la preparazione prima del match contro il Parma di Gigi Buffon.

I biancorossi hanno cominciato alle 10 con l'attivazione motoria per poi passare ad esercitazioni tecniche e di corsa, prima della parte dedicata alla tattica con partite finali a tema.

Dany Mota è tornato in gruppo mentre ancora lavoro differenziato per Valoti.

Nella giornata di sabato è previsto l’allenamento di rifinitura prima del match.

La squadra di Stroppa deve cominciare a macinare gioco e vittorie, troppo pochi i nove punti in sette gare.

Il presidente Berlusconi ha già dichiarato più volte che l’obiettivo è la vittoria del campionato, per questo motivo è vietato fallire per il secondo anno consecutivo.

Il mister ex Crotone, sta pensando a un cambio di sistema di gioco, abbandonando la difesa a tre per passare ad un 4-3-1-2, a lungo utilizzato da Brocchi la scorsa stagione.