Serie B. Le news dal Monza in attesa del Frosinone

Monza e Frosinone si affrontano nella 17esima giornata del campionato di Serie B separate da tre punti, con la squadra di Stroppa a soli quattro lunghezze dalla vetta.

È di pochi giorni fa la notizia dell’arrivo di Gaston Ramirez, trequartista classe 1990, svincolato dopo l'addio della scorsa estate con la Sampdoria, un bel regalo per il mister che, rispondendo ad una domanda precisa sul futuro impegno del giocatore uruguaiano, si è espresso così:

“Finché non si allenerà con noi non voglio sbilanciarmi. Siamo contenti che sia arrivato perché era da tanto che ce l’avevamo in testa. Quindi è un colpo della società straordinario che arriva in un contesto che in questo momento è straordinario”.

La partita si presenta complessa, contro una squadra che sino a qui ha perso una sola volta e può contare su di una difesa molto forte e su giocatori imprevedibili, ma il Monza deve dare seguito alla grande vittoria di Brescia, conscia dei propri mezzi ma consapevole che il percorso è pur sempre una salita, e anche molto ripida.

Il pensiero comune riporta al concetto di continuità, che passa attraverso l’abnegazione - in partita e in allenamento - e la creazione della giusta mentalità, ideali che l’allenatore sintetizza col seguente pensiero: “Il Monza ha un’identità ben precisa nel tenere il campo, le caratteristiche dei singoli possono esaltarla, ma ciò che funziona in ogni occasione è il gioco di squadra”.

Con queste premesse la vigilia col Frosinone dovrà essere affrontata con tanto rispetto per una buona squadra, ma con la certezza che la vittoria, con il giusto atteggiamento, sia l’unico obiettivo possibile.