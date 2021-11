Serie B. Un giovane classe 2002 per la trequarti del Monza?

Il calciomercato non si ferma mai e le promesse e l’interesse verso talenti più o meno in erba alimentano i sogni di tifosi delusi o sognatori. Se poi le voci riguardano la squadra di Adriano Galliani viene da pensare che, con tanta esperienza disponibile, nulla possa essere precluso.

Le news di questi giorni parlano di un interesse del Monza per il talento rumeno Lanis Stoica, attaccante esterno e trequartista del 2002 che, in questo inizio di stagione, si è messo in luce con la casacca del FCSB, realizzando 4 gol e 2 assist.

Pare che Stoica sia già stato puntato dall’Arsenal, ma sono tanti i club europei con le antenne dritte.

Probabile che lo slancio alla sua carriera sia arrivato anche dalla visibilità ottenuta nella breve carriera internazionale: Stoica ha infatti rappresentato il suo paese a livello under-16, under-17, under-18, under-19 e under-21.

Il 15 agosto 2019 ha segnato al debutto nell’under-18 in una partita vinta per 4-1 contro l'Albania e ha ripetuto la prestazione nell’under-21 il 7 settembre 2021, in un pareggio amichevole per 1-1 con la Georgia.

I tifosi del Monza sognano il colpaccio!