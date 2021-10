Serie B. Il Monza di Stroppa può puntare su un grande Luca Mazzitelli: "È un taciturno, è il leader tecnico"

Il Monza è pronto per la sfida in casa del Parma e dopo l'ultimo allenamento odierno, domani alle 10 è prevista la rifinitura della vigilia e dopo pranzo la partenza per la trasferta, dove domenica alle 16.15 i biancorossi scenderanno in campo nell'ottava giornata di Serie BKT.

Nel frattempo il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha parlato a sky di alcune tappe della sua carriera e successivamente del centrocampista Luca Mazzitelli:

"È un taciturno, è il leader tecnico. È silenzioso, ma ha un buon piglio e un buon feeling con la squadra e con il gioco. Sa stare molto bene in campo, è cresciuto tantissimo: lui usciva dal settore giovanile della Roma, era ancora acerbo sotto certi aspetti.

L'ho ritrovato molto più maturo, non soltanto caratterialmente, ma anche nel modo di stare in campo. Penso che possa ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Mio figlio ha voluto la sua maglietta, ora guai se lo dovessi mettere in discussione!

In questo momento, purtroppo, arriva da un periodo di inattività, è stato "costretto" a giocare tante partite consecutive, non è nella sua massima espressione e condizione. Luca è un romano atipico, molto preciso, educato, rispettoso, taciturno, si prestava bene all'ambiente rigido di Bolzano, fatto di regole. Penso che nelle prime esperienze ci siamo trovati nei posti giusti per quello che poteva essere il nostro aspetto caratteriale"