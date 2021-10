Serie B. Il Monza si prepara per affrontare il Vicenza

Anche la Serie B si appresta ad affrontare il turno infrasettimanale e il Monza si è ritrovato ieri a Monzello per l’allenamento mattutino.

La gara di mercoledì prossimo vedrà la squadra di Stroppa affrontare il Vicenza partendo da una significativa disparità di risultati.

Se il Monza ha sin qui tradito le aspettative e naviga a metà classifica, il Vicenza appare in una situazione drammatica, penultimo in classifica a soli tre punti, e la panchina di Brocchi appare a rischio.

Chiarificatrici le parole del presidente Stefano Rosso al termine della gara persa 5 a 0 contro la Ternana: “A nome della società chiedo scusa a tutti: ai nostri ultras, tifosi, soci, investitori e a tutta la comunità di Vicenza, per una prestazione e una situazione che nessuno di noi si aspettava e merita. Ora, come è giusto che sia, ci chiuderemo tra di noi per continuare a lavorare e per cercare di uscire al più presto da questa situazione difficile, prendendoci ciascuno, giocatori inclusi, le proprie responsabilità”.

Mercoledì 27 ottobre, alle ore 20.30, i due team si contenderanno i tre punti, preziosi per entrambi.

È anche una sfida tra allenatori che hanno un passato in comune, perché Cristian Brocchi ha un recente trascorso nel Monza ma, soprattutto, un indelebile marchio rossonero da condividere con Giovanni Stroppa.

Ma domani sera i due mister non avranno il Milan nella testa!