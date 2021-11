Serie B. Debutto con l'Italia Under 19 per Vignato

Prima convocazione con l'Italia Under 19 e subito debutto per Samuele Vignato, schierato titolare nella prima delle due amichevoli in Ungheria.

Il giovane attaccante del Monza ha giocato i primi 45 minuti del test che la Nazionale di Carmine Nunziata ha vinto per 1-0 a Budapest con rete di Degli Innocenti. Lunedì 15 novembre la seconda amichevole contro l'Ungheria si giocherà a Telki alle 18.